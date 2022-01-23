«Не каждый сможет это взять на себя». Как стать следователем в 18 лет?

Новости Беларуси. В Минске впервые чествовали внештатных сотрудников Следственного комитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Каждый второй внештатный сотрудник СК становится полноценным следователем. Среди них немало и девушек. Кстати, половина следователей столицы – представительницы прекрасного пола.

Анастасия Мартынович, внештатный сотрудник УСК по Минску:

Родилась в семье правоохранителей, и с тех пор мои интересы как-то сформировались. На праздники вместо кукол мне дарили книги о Шерлоке Холмсе и наборы для сыщиков, в которые входили лупы, фонарики, блокноты, чтобы я делала различного рода записи.

Студентка Академии управления при Президенте Анастасия узнала об институте внештатных сотрудников Следственного комитета пару лет назад на профориентационной встрече. С тех пор в свободное от учебы время девушка с головой погружается в будущую профессию.

Анастасия Мартынович:

Внештатный сотрудник – это помощник следователя, так сказать, его правая и левая рука. И в наши обязанности входит непосредственно исполнение поручений следователя, в том числе присутствие на различных следственных действиях, также изготовление процессуальных документов и оказание технической помощи.

А вот Яна стала следователем уже в 18. В 2021 году учащаяся Колледжа бизнеса и права пришла в СК на практику. Полгода работала внештатным сотрудником. И вот уже пару недель как ее приняли на полноценную службу. Молодому следователю доверили расследование уголовных дел о смерти и по фактам возможных врачебных ошибок.

Яна Коновал, следователь Московского РОСК Минска:

Благодаря прохождению как внештатный сотрудник мы получаем очень много опыта. Каждый следователь пытается в нас вложить частичку себя, чтобы в будущем из каждого получился хороший следователь, потому что только проходя практику и стажировку, можно чему-то научиться. Когда ты посидишь, тебе расскажут, как и что сделать, тебе подскажут. И это все откладывается, и со временем это становится проще. То есть придя на работу после прохождения такой стажировки, работать намного легче, чем когда человек придет без какой-то практики.

Ты большая молодец у меня. Так, все верно. Наставники внештатных сотрудников – следователи-практики. Своих подопечных они берут с собой на места происшествий, допросы, учат грамотно оформлять документы. Так что иллюзий о работе сыщиков у подрастающей смены практически не остается.

Алла Блажевич, старший следователь Московского РОСК Минска:

Я считаю, что это хорошее дело, быть внештатным сотрудником до поступления к нам на работу, и, в принципе, скажу так: есть время подумать и принять правильное решение. Потому что, когда ты уже действительно являешься следователем, ты не должен забывать, что это ответственность большая, что принимаешь решение и, скажем так, решаешь судьбу человека. То есть не каждый сможет это взять на себя и принять, скажем, такую ответственность, действительно тяжелую. И самое главное – это соблюдать закон.

А вот Глеб уже и сам готов делиться опытом со студентами. В качестве внештатника к профессии следователя присматривался два года. Эффективнее расследовать кражи и киберпреступления ему помогли курсы повышения квалификации. Глеб сегодня в числе тех счастливчиков, которые стали первыми выпускниками Института Следственного комитета.