«Легко ввести в эмоциональное стрессовое состояние». Кто становится жертвами телефонных мошенников?

Они вынуждают людей продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. Вряд ли среди нас остались те, кто не сталкивался с действиями телефонных мошенников. Среди родственников, друзей и знакомых наверняка немало примеров обманов и финансовых потерь. О том, почему люди продолжают добровольно отдавать крупные суммы и попадаются на удочку аферистов, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Идет такая широкая информационная работа – по телевидению, социальные сети и все знакомые об этом рассказывают, и тем не менее отдают деньги. Суммы тоже очень сильно впечатляют. Буквально недавняя история: начало месяца – столичная пенсионерка отдала мошенникам 760 тысяч евро. Мы не будем задаваться вопросом, откуда у них эти деньги, наверняка вы об этом знаете. Тем не менее, может быть, у мошенников какая-то чуйка на большие, крупные суммы?

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Говорить о том, что мошенники обладают каким-то чувством того, что у кого-то находятся большие суммы денег, я бы не стал. Потому что звонки, поступающие на стационарные номера наших жертв производятся рандомно. Только после того, как человек попадается на удочку мошенников, они не гнушаются – тысяча долларов, 2 тысячи долларов, 100 тысяч рублей либо больше. Они получают те деньги, которые интересуют. Основное у мошенников – это получить денежные средства, какая это ни была бы сумма. Это не чуйка, просто отношение преступников к своей преступной деятельности, они не гнушаются разными суммами денег. Екатерина Забенько:

То есть можно сказать, что они свою работу делают хорошо, естественно, в негативном ракурсе?

Виталий Сорока:

По поводу, как они делают свою работу, я бы не стал говорить, что хорошо. Потому что они в основном работают с контингентом пожилых людей. Как показывает наша практика, жертвами становятся люди преклонного возраста, которых, к сожалению, очень легко ввести в эмоциональное стрессовое состояние. Уже используя их эмоциональное состояние, манипулировать действиями. Они дают ложную информацию о якобы совершенном ДТП либо переводе денежных средств с банковских счетов на подозрительные счета. Тем самым они вводят в заблуждение и дают свой же вариант решения проблемы, как выйти из этой ситуации. То есть это надо дать благоприятное решение вопроса – решить вопрос со следователем, другим правоохранительным органом либо пойти в банк, снять деньги, перевести на расчетный счет, уже принадлежащий преступникам. В этой ситуации они сами подсказывают нашим жертвам, как поступить. Уже находясь в эмоциональном стрессе, взволнован, человек идет и выполняет их действия. Поэтому мы говорим о том, что они относятся к нашим с вами родителям преклонного возраста, и как они делают свою работу в отношении престарелых граждан – это такое отношение к нашим людям, к нашим с вами согражданам.