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«Сумма фиксируется ежегодно». Сколько составляет семейный капитал в 2022 году?

26 августа 2022 14:53
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Новости Беларуси. В столице принято более 7 850 решений о досрочном распоряжении семейным капиталом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Сумма фиксируется ежегодно». Сколько составляет семейный капитал в 2022 году?-1

Средства могут быть использованы, например, на получение платного высшего образования или медицинской помощи. Чаще всего за досрочным распоряжением обращаются семьи, желающие улучшить свои жилищные условия. Это 87 % от общего числа. Деньги можно использовать на оформление долевого строительства, погашение кредита или покупку новой квартиры.

«Сумма фиксируется ежегодно». Сколько составляет семейный капитал в 2022 году?-4

Ольга Василевская заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
С 1 января 2022 года сумма семейного капитала составляет 25 тысяч 995 рублей. Сумма фиксируется ежегодно. С 1 января 2015 года по текущий момент 16 тысячам 480 семьям многодетным назначен семейный капитал.

«Сумма фиксируется ежегодно». Сколько составляет семейный капитал в 2022 году?-7

Программа семейного капитала действует с 2015 года. Деньги выделяют гражданам Республики Беларусь: многодетным семьям, в которых родился, усыновлен третий или последующий ребенок. Назначить такие выплаты семье могут только один раз.

# Брак и семья # общество # Ольга Василевская # Фотофакт

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