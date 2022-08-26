«Сумма фиксируется ежегодно». Сколько составляет семейный капитал в 2022 году?

Новости Беларуси. В столице принято более 7 850 решений о досрочном распоряжении семейным капиталом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Средства могут быть использованы, например, на получение платного высшего образования или медицинской помощи. Чаще всего за досрочным распоряжением обращаются семьи, желающие улучшить свои жилищные условия. Это 87 % от общего числа. Деньги можно использовать на оформление долевого строительства, погашение кредита или покупку новой квартиры.

Ольга Василевская заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

С 1 января 2022 года сумма семейного капитала составляет 25 тысяч 995 рублей. Сумма фиксируется ежегодно. С 1 января 2015 года по текущий момент 16 тысячам 480 семьям многодетным назначен семейный капитал.