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Председатель белорусской таможни: «За прошлый год было пресечён вывоз 643 предметов культурной ценности»

26 августа 2022 14:24
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Новости Беларуси. Только вместе мы можем сохранить историческое наследие. Нумизматическая коллекция Копыльского краеведческого музея пополнилась благодаря работе столичных таможенников. Они пресекли вывоз из страны старинных монет времен ВКЛ и Речи Посполитой. Сегодня, 26 августа, в торжественной обстановке более сотни экземпляров были переданы в фонды музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Председатель белорусской таможни: «За прошлый год было пресечён вывоз 643 предметов культурной ценности»-1

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:  
Каждый год мы значительное количество сохраняем для страны, чтобы незаконно не вывозили исторические ценности. За прошлый год был пресечен вывоз 643 предметов культурной ценности. Это и монеты, и книги, и иконы.  

«От данной коллекции можно плясать». Копыльскому музею передали коллекцию монет стоимостью 17,5 тысячи долларов (подробности здесь).  

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Владимир Орловский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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