Председатель белорусской таможни: «За прошлый год было пресечён вывоз 643 предметов культурной ценности»

Новости Беларуси. Только вместе мы можем сохранить историческое наследие. Нумизматическая коллекция Копыльского краеведческого музея пополнилась благодаря работе столичных таможенников. Они пресекли вывоз из страны старинных монет времен ВКЛ и Речи Посполитой. Сегодня, 26 августа, в торжественной обстановке более сотни экземпляров были переданы в фонды музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Каждый год мы значительное количество сохраняем для страны, чтобы незаконно не вывозили исторические ценности. За прошлый год был пресечен вывоз 643 предметов культурной ценности. Это и монеты, и книги, и иконы.