«Мы растим патриотов». На конференции педагогов в Молодечно подвели итоги работы и определили новые стратегии

Новости Беларуси. Современные медиаресурсы, исследовательские и образовательные IT-проекты. В Молодечно во время августовской конференции педагогических работников Минской области презентовали достижения системы образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во Дворце культуры собрались более 800 участников. Это руководство профильного министерства и Миноблисполкома, лидеры профсоюзного движения, а также педагоги и ветераны труда. Были представлены новые электронные образовательные ресурсы, исследовательские проекты и стартапы.

Также подвели итоги предыдущего года и определили новые стратегии развития. Более 35 учителей получили награды от Министерства образования и руководства области. В 2022 году в область прибыли более 1 100 молодых педагогов.

Марина Цвирко, учитель гимназии № 1 Слуцка:

В нашей гимназии ученики получают прочные знания. У нас очень много детей творческих, инициативных, настойчивых.

Александра Мицкевич, учитель средней школы № 1 имени Янки Купалы Молодечно:

Не зря 2022 год объявлен Годом исторический памяти в Беларуси. Эти темы занимают большое место в нашей истории. В первую очередь нужно развивать креативность, критическое мышление, потому что эти качества как никогда важны в современном обществе.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

В этом году мы очень активно будем работать в рамках воспитательной работы. Да, это направление работы традиционное, но те новшества, которые появились в системе образования, мы постараемся эффективно реализовать на территории нашей области. И тема, которую мы заявили сегодня на августовскую конференцию, говорит, что мы движемся в правильном направлении, мы растим патриотов.