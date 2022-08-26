Квартира мечты за 500 рублей в месяц. История мужчины, который пытался снять жильё у мошенников

Стремительное развитие технологий во всем мире привело к такому же стремительному увеличению количества киберпреступлений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Появилось множество видов мошенничеств с использованием конфиденциальных данных в корыстных целях.

Сергей Шуманский, ведущий:

К одной из самых популярных мошеннических схем сегодня можно отнести фишинг. Это вид интернет-мошенничества, цель которого – получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой личной информации. Простыми словами, фишинг – это кража информации в Сети. Наиболее частые жертвы интернет-мошенников – банки, электронные платежные системы, аукционы. То есть те площадки, которые дают доступ к персональным данным, а значит к деньгам.

Сергей Шуманский:

Впервые понятие «фишинг» было использовано в 1996 году, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками крупного американского интернет-провайдера, собирали идентификационную информацию пользователей. В результате от имени этих людей рассылался спам. А в дальнейшем обнаружилось, что таким способом можно получить не только доступ к аккаунту, но и к данным платежных карт, которые зачастую привязываются к личному кабинету. С развитием истории фишинга пострадали не только платежные системы, но и соцсети, интернет-магазины и даже сайты крупных компаний. Последние несколько лет атаки фишеров становятся все более продуманными. Клиента пытаются запугать, придумать стрессовую ситуацию, чтобы он выдал свою личную информацию. Часто в качестве причины, по которой пользователь якобы должен выдать конфиденциальную информацию, фишеры называют необходимость улучшить антифишинговые системы. А иногда мошенники играют на чувствах и эмоциях, присущих большинству из нас.





Квартира, которой нет. Эдуард приехал покорять столицу два месяца назад. Чтобы арендовать жилье в Минске, воспользовался услугами сети Интернет. Поиски длились несколько недель. Мужчина тщательно подбирал район, обращал внимание на инфраструктуру. Обязательным условием было наличие мебели и бытовой техники.

Эдуард, потерпевший:

Я много адресов объездил, смотрел. Пытался найти квартиру поближе к работе, чтобы была развита инфраструктура, максимально удобства были, чтобы снять один раз и на долгое время. И вот спустя почти месяц Эдуард наткнулся в интернете на квартиру своей мечты. Удобное местоположение – в пешей доступности парк и торговый центр. До работы всего пару станций метро. А самое главное – объявление от собственника и по приемлемой цене. Эдуард:

Натолкнулся на объявление о сдаче этой квартиры на Мельникайте, 9. Очень впечатлило описание квартиры, цена приемлемая, в хорошем районе. Тут набережная Свислочи и метро рядом, до работы буквально минут 15.

И за все это великолепие всего 500 белорусских рублей в месяц. Окрыленный удачей Эдуард связался с арендодателем. Тот сообщил, что апартаменты свободны. Заезжай, как говорится, живи и радуйся. Вот только хозяин квартиры сослался на то, что находится в другом городе. Приехать сможет через несколько дней. А чтобы придержать жилье от наплыва желающих, нужен залог. Эдуард:

Меня попросили перевести 200 рублей. Попытался связаться с хозяином квартиры, но в объявлении было написано, что путем общения через мессенджеры: Viber, Telegram, WhatsApp. Я ему написал, он сказал: я сниму объявление с площадок, но вы мне, чтобы я не потерял, вы мне сделаете предоплату 200 рублей. И это пойдет в счет арендной платы за квартиру.

Позже так называемый собственник квартиры попросил потенциального квартиросъемщика перевести на банковскую карту еще небольшую сумму – всего 30 рублей, которая должна была якобы пойти на погашение рекламных услуг. И тут Эдуард заподозрил неладное. А позже выяснил, что никакого 25-этажного дома по этому адресу не существует, а столичные апартаменты в разное время сдавались в разных городах – не только Беларуси, но и Украины, и России. В интернете сотни пострадавших.