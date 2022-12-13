Сухость во рту может быть симптомом серьёзного заболевания. К какому врачу стоит обратиться в таком случае?

Сухость во рту – очень распространенный симптом, который бывал у каждого. Такое неприятное ощущение может спровоцировать тревогу или стресс. Если оно проявляется регулярно, это серьезный повод уделить внимание вашему здоровью.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Сухость во рту – это состояние в организме человека, при котором слюнные железы перестают вырабатывать достаточный уровень слюны, чтобы обеспечивать достаточный уровень влаги в ротовой полости. Слюна не просто поддерживает влагу в нашей ротовой полости, но и расщепляет еду, делая ее доступной для наших вкусовых рецепторов. Помогает в переваривании пищи, защищает зубы от кариеса и препятствует излишнему попаданию в организм микробов и вирусов. При часто возникающей сухости во рту важно разобраться в ее причине. Она может говорить о нарушении здоровья, а также быть симптомом серьезных заболеваний.

Елена Подомацкая:

Данное состояние сухости во рту может быть вызвано приемом определенных медикаментозных препаратов, к примеру, мочегонных, антигистаминных препаратов, так как аллергизация населения у нас выражена достаточно. Порой мы даже не знаем, почему мы имеем эту аллергию. Многие люди принимают антигистаминные препараты, которые также могут вызывать сухость во рту. Это состояние проходит, как только мы купируем заболевание, которое вызвало прием этих препаратов. К сожалению, сухость во рту – частый симптом сахарного диабета. Производство слюны значительно уменьшается при высоком уровне глюкозы в крови. Таким пациентам необходимо как можно скорее обратиться к врачу-эндокринологу.