Белорусский союз журналистов подвёл итоги 2022 года и определил курс на будущее

Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов поддерживает законодательные инициативы о гражданском обществе и Всебелорусском народном собрании. Такое мнение озвучили 13 декабря на пленуме правления общественного объединения, где подвели итоги 2022 года и определили курс на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Союз журналистов выступает против переписывания истории под нужды современных политических режимов Запада, осуждает попытки вмешиваться в суверенные дела нашей страны. Следующий год будет непростым, ведь противостояние на медиаполе только обостряется. Журналистам в буквальном смысле приходится ежедневно сталкиваться с информационными атаками и фейками. И от эффективной общей работы зависит то, насколько активно журналисты смогут противостоять большой технологичной машине, развязавшей против нас ту самую информационную войну. Большую роль в противостоянии оппонентам должна играть консолидация, в том числе региональных средств массовой информации.

Лариса Коршун, директор – главный редактор газеты «Мінская праўда»:

Белорусская журналистика за последние годы сильно изменилась. И этому способствовали абсолютно различные факторы. Конечно, что-то заставило нас измениться, в первую очередь это время. Если государственные СМИ, республиканские быстро подтянулись, вошли в ритм необходимый, то с региональными СМИ, конечно, есть проблемы. Именно поэтому сегодня Министерство информации, факультет журналистики предлагают работать региональным СМИ по-новому, создавая медиахолдинги.

Светлана Шутова, председатель Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусский союз журналистов»:

Та же оперативность, аналитика присутствуют и в районной прессе. И работают ребята тоже на всех площадках, на всех платформах коммуникации. Появились свои авторы мнений, много авторских колонок, аналитическая журналистка. И очень радует, что и молодые ребята тоже активные очень, есть желание учиться, работать.