«Очень активно ведётся». Как выращивают рыбу в радзивилловских прудах

Новости Беларуси. Рыбхозы Минской области готовы целиком обеспечить своей продукцией внутренний рынок страны. Ежегодно хозяйства наращивают производительность и расширяют ассортимент ценных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несвижским рыбхозом выловлено более 130 тонн товарной рыбы. Благодаря наличию собственной сортировочной базы и современного оборудования предприятие на постоянной основе выращивает семь видов, в том числе форель, карпа, щуку и сома. А недавно в водоемы запустили толстолобика и амура. Рыбу выращивают на так называемых радзивилловских прудах, которые построены по особой технологии более 100 лет назад.

Михаил Трусевич, директор рыбхоза «Альба»:

Активно пользуется спросом в основном карповые рыбы, амур. И очень хорошим спросом в последнее время пользуется сом европейский, который, даже несмотря на редкое появление у нас в республике, в хозяйствах, очень активно ведется и по вкусовым качествам не уступает нашим основным рыбам. В зимний период обычно рыбе не хватает кислорода. Для хорошей жизнедеятельности, минимизации ее потерь в зимний период, травматизации аэратор выделяет определенное количество кислорода, которое позволяет рыбе хорошо себя чувствовать в этот период.