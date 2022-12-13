Прямой эфир

«Очень активно ведётся». Как выращивают рыбу в радзивилловских прудах

13 декабря 2022 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рыбхозы Минской области готовы целиком обеспечить своей продукцией внутренний рынок страны. Ежегодно хозяйства наращивают производительность и расширяют ассортимент ценных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Очень активно ведётся». Как выращивают рыбу в радзивилловских прудах-1

Несвижским рыбхозом выловлено более 130 тонн товарной рыбы. Благодаря наличию собственной сортировочной базы и современного оборудования предприятие на постоянной основе выращивает семь видов, в том числе форель, карпа, щуку и сома. А недавно в водоемы запустили толстолобика и амура. Рыбу выращивают на так называемых радзивилловских прудах, которые построены по особой технологии более 100 лет назад.

«Очень активно ведётся». Как выращивают рыбу в радзивилловских прудах-4

Михаил Трусевич, директор рыбхоза «Альба»:
Активно пользуется спросом в основном карповые рыбы, амур. И очень хорошим спросом в последнее время пользуется сом европейский, который, даже несмотря на редкое появление у нас в республике, в хозяйствах, очень активно ведется и по вкусовым качествам не уступает нашим основным рыбам. В зимний период обычно рыбе не хватает кислорода. Для хорошей жизнедеятельности, минимизации ее потерь в зимний период, травматизации аэратор выделяет определенное количество кислорода, которое позволяет рыбе хорошо себя чувствовать в этот период.

«Очень активно ведётся». Как выращивают рыбу в радзивилловских прудах-7

Несмотря на холодную зиму, сейчас на предприятии горячая пора. Рыбхоз активно занимается реализацией продукции через выездную торговлю, а также развозит ее по сетям гипермаркетов. Ежедневно свежей рыбой обеспечивают жителей Несвижа, Столбцов, Узды и Фаниполя.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Охота и рыболовство # общество # Михаил Трусевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям
13 декабря 2022 14:13

Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям

«Я рад, что мы не слышим взрывов». Дети из Лисичанска приехали в Новополоцк
13 декабря 2022 14:11

«Я рад, что мы не слышим взрывов». Дети из Лисичанска приехали в Новополоцк

«Лазают уже не первый год». В Марьиной Горке для детей работает настоящий скалодром
13 декабря 2022 13:58

«Лазают уже не первый год». В Марьиной Горке для детей работает настоящий скалодром