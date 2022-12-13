«Очень активно ведётся». Как выращивают рыбу в радзивилловских прудах

Новости Беларуси. Рыбхозы Минской области готовы целиком обеспечить своей продукцией внутренний рынок страны. Ежегодно хозяйства наращивают производительность и расширяют ассортимент ценных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Рыбхозы Минской области готовы целиком обеспечить своей продукцией внутренний рынок страны. Ежегодно хозяйства наращивают производительность и расширяют ассортимент ценных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Несвижским рыбхозом выловлено более 130 тонн товарной рыбы. Благодаря наличию собственной сортировочной базы и современного оборудования предприятие на постоянной основе выращивает семь видов, в том числе форель, карпа, щуку и сома. А недавно в водоемы запустили толстолобика и амура. Рыбу выращивают на так называемых радзивилловских прудах, которые построены по особой технологии более 100 лет назад.
Михаил Трусевич, директор рыбхоза «Альба»:
Активно пользуется спросом в основном карповые рыбы, амур. И очень хорошим спросом в последнее время пользуется сом европейский, который, даже несмотря на редкое появление у нас в республике, в хозяйствах, очень активно ведется и по вкусовым качествам не уступает нашим основным рыбам. В зимний период обычно рыбе не хватает кислорода. Для хорошей жизнедеятельности, минимизации ее потерь в зимний период, травматизации аэратор выделяет определенное количество кислорода, которое позволяет рыбе хорошо себя чувствовать в этот период.
Несмотря на холодную зиму, сейчас на предприятии горячая пора. Рыбхоз активно занимается реализацией продукции через выездную торговлю, а также развозит ее по сетям гипермаркетов. Ежедневно свежей рыбой обеспечивают жителей Несвижа, Столбцов, Узды и Фаниполя.
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