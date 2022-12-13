Подготовка к сессии. Можно ли не спать всю ночь перед экзаменом?

От сессии до сессии студенты живут весело. Зато потом наступает итоговый период, когда подготовка к экзаменам занимает почти все время, а на сон и отдых остается всего пару часов. Как же эффективно и без вреда для здоровья подготовиться к эпилогу учебного процесса, пробуем разобраться.

Сергей Сильченко, студент:

Существует много способов подготовки студентов к сессии. Главное – это определение, какая у вас память: аудиовизуальная, аудиальная, кинестетики. Себя я отношу к людям с визуально-аудиальной памятью. Чтобы выучить материал, нужно выделить себе определенное количество времени, понять, какой материал нужно выучить. Определить, как его можно выучить в кратчайшие сроки. Что касается аудиальной памяти, то можно проговаривать свои вопросы в слух, записывая их при этом на диктофон. Прослушивать их несколько раз, так запоминаем как песню или подкаст. Также есть вариант запоминания с едой. При изучении материала можно жевать жвачку или есть конфеты, при написании экзамена будешь вспоминать материал по ходу вкуса. При этом не стоит все свое время уделять подготовке к экзамену.

Анна Ковалева, психолог:

В целом я очень рекомендую менять умственную активность на физическую или творческую, потому что мы переключаем полушария, так мы снижаем усталость мозга от однотипной монотонной деятельности. Смена активности помогает мозгу расслабиться. Но при подготовке к экзамену также не стоит забывать о естественном отдыхе нашего организма – здоровом сне. Анна Ковалева:

Когда головной мозг недосыпает, то различные процессы замедляются, снижается переключаемость внимания, люди делают такие вещи, которые бы никогда не сделали, будь они выспавшимися, поэтому мой ответ однозначно нет – нельзя жертвовать сном, голова должна быть выспавшейся и отдохнувшей. Настал день X. Любой студент в той или иной степени испытывает переживания, но не каждый может контролировать тревогу.

Анна Ковалева:

Я бы говорила о здоровой тревоге. Она будет присутствовать всегда, это все-таки какая-то оценка, момент предъявления себя и своих знаний. Нормальный уровень тревожности – чуть ниже среднего, это нормально для такой ситуации. Если тревожность зашкаливает, то тут стоит обращаться к специалисту моей профессии. Либо пользоваться таким классным упражнением, я часто рекомендую его клиентам для стабилизации эмоционального состояния, это упражнение Ливина. Правую руку кладете подмышку, правую сверху на плечо и начинаете раскачиваться. В этом маятнике человек достаточно быстро успокаивается. Это упражнение как будто имитирует пренатальный период.