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18 победителей, 2 проекта уже в работе. В Минске подвели итоги конкурса молодёжных инициатив

19 апреля 2022 11:38
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Новости Беларуси. В Минске 19 апреля назвали победителей конкурса молодежных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторов самых креативных проектов пригласили на церемонию награждения.  

18 победителей, 2 проекта уже в работе. В Минске подвели итоги конкурса молодёжных инициатив-1

Конкурс проводился впервые, однако заявок поступило немало: порядка 500. Тематика обширная – от правового до патриотического воспитания, развитие регионов, создание социальных площадок, образовательных платформ. Определено 18 победителей. Инициативы, которые они предложили, обязательно будут реализованы. Две из них уже в работе.  

18 победителей, 2 проекта уже в работе. В Минске подвели итоги конкурса молодёжных инициатив-4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:  
Основная идея конкурса в том, чтобы поддержать молодежные инициативы, и в том, чтобы реализовать эти идеи в конкретные результаты. Очень важно, чтобы каждый из этих проектов был пронизан общими, понимаемыми всеми нами ценностями. Это любовь к родной земле, стране. Уважение к людям, живущим на этой земле. И конечно же, процветание и благосостояние.  

18 победителей, 2 проекта уже в работе. В Минске подвели итоги конкурса молодёжных инициатив-7

Александр Лукьянов, первый секретарь центрального комитета БРСМ:  
Процесс отбора проектов был достаточно сложный. Каждый проект обсуждался, споры были достаточно горячими. Мне также приятно отметить, что практически все социальные ниши нашей молодежи были охвачены. От школьной молодежи до студенчества и работающей молодежи. Тем самым конкурс представляет собой все многообразие молодежных инициатив.  

18 победителей, 2 проекта уже в работе. В Минске подвели итоги конкурса молодёжных инициатив-10

Финансирование проектов победителей поддержано главой государства. На это предусмотрено около 400 тысяч рублей. Также дополнительно БРСМ поддержит еще более 20 проектов с помощью спонсоров.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ирина Старовойтова # Александр Лукьянов # Фотофакт

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