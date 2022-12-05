С начала морозов в Крупском районе в медучреждения обратились 65 человек

Новости Беларуси. В Крупском районе с начала минусовой температуры к хирургам в медицинские учреждения обратилось более 65 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Превалируют травмы верхних конечностей – это переломы лучевой кости, частые растяжения связок. Что касается нижних конечностей, среди наиболее частых травм – переломы щиколоток, голени. Сейчас коммунальщики активно обрабатывают пешеходные дорожки. А еще параллельно убирают наледь на домах, которая тоже таит в себе опасность.

Геннадий Павлюкевич, заведующий отделением Крупской центральной районной больницы:

При выборе своего маршрута нужно учитывать погодные условия, расчистку дорог, тротуаров, наличие скользких дорожек и так далее. Потому что травма всегда опасна, и особенно она опасна в пожилом возрасте. Поэтому пожилым людям в это время желательно поменьше выходить на улицу и поменьше путешествовать по гололеду.