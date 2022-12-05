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С начала морозов в Крупском районе в медучреждения обратились 65 человек

05 декабря 2022 13:59
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Новости Беларуси. В Крупском районе с начала минусовой температуры к хирургам в медицинские учреждения обратилось более 65 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Превалируют травмы верхних конечностей – это переломы лучевой кости, частые растяжения связок. Что касается нижних конечностей, среди наиболее частых травм – переломы щиколоток, голени. Сейчас коммунальщики активно обрабатывают пешеходные дорожки. А еще параллельно убирают наледь на домах, которая тоже таит в себе опасность.

С начала морозов в Крупском районе в медучреждения обратились 65 человек-1

Геннадий Павлюкевич, заведующий отделением Крупской центральной районной больницы:
При выборе своего маршрута нужно учитывать погодные условия, расчистку дорог, тротуаров, наличие скользких дорожек и так далее. Потому что травма всегда опасна, и особенно она опасна в пожилом возрасте. Поэтому пожилым людям в это время желательно поменьше выходить на улицу и поменьше путешествовать по гололеду.

С начала морозов в Крупском районе в медучреждения обратились 65 человек-4

Кроме того, дорожные службы постоянно расчищают от снега и посыпают пескосоляной смесью магистрали. На дороги ежедневно выходит десятки единиц техники.

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# Гололед # общество # Геннадий Павлюкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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