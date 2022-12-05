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Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника

05 декабря 2022 14:08
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Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная – 2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того, поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-1

От темна до темна в поле не только механизаторы. Комбайны работали тоже практически круглосуточно. С апреля по октябрь кабина машины становилась фактически вторым домом.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-4

Влада Родовская, корреспондент:
Самые главные помощники аграриев – это их техника. У нас фактически везде оборудования на очень высоком уровне, а еще со знаком знаменитого белорусского качества. Но не это главное. Важно иметь должный уход. Поэтому здесь каждой машине особое внимание.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-7

Как ухаживать за техникой, Сергей Максимец знает не понаслышке. Летом он в поле втрое дольше, чем в родном доме, а зимой – время привести в порядок своего помощника.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-10

Сергей Максимец, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
В зимнее время, если такой работы нет в полях, сейчас погода не позволяет выйти в поле – морозы. Ремонтируем технику. Меняем лемеха, долота. Осматриваем, масла меняем. И зимой надо что-то делать, чтобы в поле выйти и работать, работать, работать, такие урожаи получать. Если складывается с любовью, то и будет техника работать. Вовремя пережать болты те же, и все будет работать. Смазать также. Ничего сложного нет.

Для него этот уборочный сезон особенный. В этом году Сергей намолотил 6 000 тонн зерна. Неплохой такой результат, но механизатор признается, дело не совсем в нем – работа всегда сообща. Здесь точно вспоминается советское название хозяйства – колхоз. Первое слово в этом сокращение – коллективное.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-13

Сергей Максимец:
Это все коллективы. Если бы не коллектив…. Поля не обработали, удобрение не внесли, и урожай бы такой не получили хороший. Это, я думаю, коллектив, конечно. Тут не мои заслуги. Если у кого-то нет такой техники, помогаем, чтобы человек вышел в поле. Надо ремонтировать технику по-любому. Если она не будет исправной, мы таких хороших урожаев не получим. А когда все исправно, все вовремя меняется, и техника будет работать. Технике хорошо, легко работается, и нам приятно.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-16

Всего около 20 работников сельхозпредприятий получили государственные награды по итогам уборочной. Это руководители, животноводы, механизаторы, операторы машинного доения. В их числе и Сергей Максимец. Награда, шутит, традиционная. На полке бережно стоит большое количество дипломов и благодарностей. Но этой наградой гордится вся семья.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-19

Вы недавно получили награду и благодарность. Что для механизатора подобная благодарность? Считаете ли вы, что это важно?
– Конечно, есть гордость. Приятно, что сам Александр Григорьевич повесил мне ее на грудь.
– Наверное, родные гордились?
– Конечно! Звонков столько было.

Сергей в этой сфере уже 12 лет. И очевидно точно – о выборе профессии не жалеет совсем.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-22

– Как вы попали в сферу сельхозработников? Как вас жизнь с этим связала?
– Еще с детства все шло. Матери помогал, она дояркой работала. После школы бегали, помогали. Отец тоже работал на бульдозере, к нему тоже катались. А так больше матери помогали. Туда механизаторы тоже приезжали – можно покататься… Оно меня как-то затянуло.
– Вы не уставали в такой сезон столько работать? Как ваши родные относились к тому, что вы постоянно на работе?
– Усталость уже чувствовалась, когда к этим 6 000 мы шли. Но Петрович сказал «давай» – значит, давай! Вот мы и давали. Семья нормально относилась к этому. Конечно, тяжело. Ждала, звонила: когда там, что, как. Переживали тоже за эти рекорды.

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-25

– Как по-настоящему полюбить свою работу? Вы уже столько лет здесь работаете…
– Если ты землю не любишь обрабатывать, вкладывать в нее, то механизатором ты работать не будешь.
– Уборочная выдалась достаточно жаркой, и времени было мало. У вас свой дом, это тоже требует определенного труда, в том числе мужской руки.
– Конечно, успевали. Утром пораньше встать, что-то помочь. И когда с работы придешь, тоже. Соседям давал спать – перфоратором поработать. Все мы люди. Где-то дети помогали.
– Планируете ли вы повысить свой рекорд в следующем году?

Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника-28

– Планы, конечно, большие.
– Это, наверное, еще и от погоды зависит?
– Конечно. От погоды, от урожайности, от техники.

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# Сельское хозяйство # общество # Влада Родовская # Сергей Максимец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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