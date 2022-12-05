Чем запомнилось награждение от Президента и как семья относилась к работе 24/7? Узнали у агрария-тысячника

Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная – 2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того, поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать.

От темна до темна в поле не только механизаторы. Комбайны работали тоже практически круглосуточно. С апреля по октябрь кабина машины становилась фактически вторым домом.

Влада Родовская, корреспондент:

Самые главные помощники аграриев – это их техника. У нас фактически везде оборудования на очень высоком уровне, а еще со знаком знаменитого белорусского качества. Но не это главное. Важно иметь должный уход. Поэтому здесь каждой машине особое внимание.

Как ухаживать за техникой, Сергей Максимец знает не понаслышке. Летом он в поле втрое дольше, чем в родном доме, а зимой – время привести в порядок своего помощника.

Сергей Максимец, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

В зимнее время, если такой работы нет в полях, сейчас погода не позволяет выйти в поле – морозы. Ремонтируем технику. Меняем лемеха, долота. Осматриваем, масла меняем. И зимой надо что-то делать, чтобы в поле выйти и работать, работать, работать, такие урожаи получать. Если складывается с любовью, то и будет техника работать. Вовремя пережать болты те же, и все будет работать. Смазать также. Ничего сложного нет. Для него этот уборочный сезон особенный. В этом году Сергей намолотил 6 000 тонн зерна. Неплохой такой результат, но механизатор признается, дело не совсем в нем – работа всегда сообща. Здесь точно вспоминается советское название хозяйства – колхоз. Первое слово в этом сокращение – коллективное.

Сергей Максимец:

Это все коллективы. Если бы не коллектив…. Поля не обработали, удобрение не внесли, и урожай бы такой не получили хороший. Это, я думаю, коллектив, конечно. Тут не мои заслуги. Если у кого-то нет такой техники, помогаем, чтобы человек вышел в поле. Надо ремонтировать технику по-любому. Если она не будет исправной, мы таких хороших урожаев не получим. А когда все исправно, все вовремя меняется, и техника будет работать. Технике хорошо, легко работается, и нам приятно.

Всего около 20 работников сельхозпредприятий получили государственные награды по итогам уборочной. Это руководители, животноводы, механизаторы, операторы машинного доения. В их числе и Сергей Максимец. Награда, шутит, традиционная. На полке бережно стоит большое количество дипломов и благодарностей. Но этой наградой гордится вся семья.

– Вы недавно получили награду и благодарность. Что для механизатора подобная благодарность? Считаете ли вы, что это важно?

– Конечно, есть гордость. Приятно, что сам Александр Григорьевич повесил мне ее на грудь.

– Наверное, родные гордились?

– Конечно! Звонков столько было. Сергей в этой сфере уже 12 лет. И очевидно точно – о выборе профессии не жалеет совсем.

– Как вы попали в сферу сельхозработников? Как вас жизнь с этим связала?

– Еще с детства все шло. Матери помогал, она дояркой работала. После школы бегали, помогали. Отец тоже работал на бульдозере, к нему тоже катались. А так больше матери помогали. Туда механизаторы тоже приезжали – можно покататься… Оно меня как-то затянуло.

– Вы не уставали в такой сезон столько работать? Как ваши родные относились к тому, что вы постоянно на работе?

– Усталость уже чувствовалась, когда к этим 6 000 мы шли. Но Петрович сказал «давай» – значит, давай! Вот мы и давали. Семья нормально относилась к этому. Конечно, тяжело. Ждала, звонила: когда там, что, как. Переживали тоже за эти рекорды.