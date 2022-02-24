«Мечтаю, чтобы никогда не было стыдно за прожитые годы». Александр Лукьянов о семье и увлечениях

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ. Офицер в запасе, кандидат в мастера спорта, есть дочка. Как все успевать? Юлия Артюх, СТВ:

Я очень рада видеть вас в нашей студии. Но хотелось бы сразу обозначить, так как мы все-таки давно знакомы и одного возраста примерно, может быть, на ты?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Привет, Юля. Думаю, ответом – согласен, что правильно было бы нам в таком ключе продолжить общение, тем более знакомы давно. Юлия Артюх:

Да, отлично. Смотри, Саша, ты довольно разносторонний человек. И хотелось бы как-то поподробнее о каждом этапе твоей жизни узнать. На данный момент ты являешься первым секретарем ЦК БРСМ. И если обратиться к твоей прежней жизни офицерской, ты майор, сейчас офицер в запасе. Как-то интересно жизнь сыграла. И твой профессиональный путь таким образом сейчас развивается. Помимо всего прочего, ты кандидат в мастера спорта по пожарно-прикладному спорту. Помимо этого ты у нас еще и преподаешь сейчас, насколько я знаю. Как в тебе это гармонично сочетается? Еще ты прекрасный семьянин, у тебя есть дочка 5-летняя. И в общем, для мужчины это довольно приличная многогранность. Все-таки хотелось бы начать с детства. Александр Лукьянов:

Да, Юля, правильно. Правильно все закладывается, наверное, в первые годы жизни любого человека. Когда растешь еще маленьким ребенком, ты впитываешь, как губка, поведение своих родителей, родных, близких, формируются определенные стереотипы, и дай бог, чтобы они были хорошие. В моем случае как-то даже и не думал никогда... Юлия Артюх:

Ты в детстве был активным или нет? Занимался, насколько я знаю, кстати, хореографией. Как так получилось? Кто сыграл основную роль в выборе танцев?

Александр Лукьянов:

В выборе танцев, наверное, основную роль сыграла мама. Но в принципе для мужчины, для мальчика любого свойственно всегда смотреть и тянуться за отцом. С первых лет, а отец у меня тоже служил в МЧС, тогда это еще была пожарная охрана в составе Министерства внутренних дел. Я тянулся за отцом, смотрел, как он работает. Приезжал на службу иногда, когда это было возможно. Как-то помню, в пожарную машину садил. Ну а ребенок, увидеть пожарную машину, посидеть за рулем, когда еще не видно из-за возраста и маленького роста, что там за стеклом лобовым. Ты видишь аппараты, оборудование, пожарно-техническое вооружение, запах дыма легкий. Конечно, это все впитывается в подкорку, в моем случае формировало такие мужские качества определенные. И в перспективе я к этому вернулся. Но не сразу. Как ты правильно отметила, был такой этап, будучи еще, я обучался в 3-й гимназии города Могилева. Хорошее учреждение, где прививается отличная база в плане языкового обучения. Занимался хореографией, в 9-м классе принял решение, что необходимо переориентироваться Юлия Артюх:

У тебя был хореографический класс? Александр Лукьянов:

Нет. Я учился в гимназии, параллельно занимался. Узнали, что есть у нас такой хороший хореографический ансамбль «Радость» в Могилеве.

Юлия Артюх:

Какие танцы танцевал? Александр Лукьянов:

Народные танцы, в основном белорусские, русские народные, других стран. Это была хорошая школа жизни, я благодарен судьбе, что у меня был такой этап. Уже в 5-м классе я перешел даже в профильное учреждение, в гимназию-колледж, тогда называлось, музыки и хореографии. Отучился там до 9-го класса. Юлия Артюх:

То есть были мысли как-то профессионально заниматься? Александр Лукьянов:

Да, были мысли. В этом возрасте все-таки родители определяют, как развиваться ребенку, подсказывают, направляют. Но уже к этапу становления, к 9-му классу, когда надо было определяться, что дальше, во мне превозобладали начала отца в плане воспитания как будущего военнослужащего, прежде всего работника МЧС. Хотя меня очень увлекала работа в Министерстве внутренних дел. Тоже там даже определенную подготовку начинал проходить. В тот же период, кстати, я вступил в Белорусский республиканский союз молодежи. Юлия Артюх:

Тогда начался?

Александр Лукьянов:

Тогда я еще не думал, просто с ребятами начали приобщаться к каким-то проектам. Я даже не предполагал, что жизнь в перспективе свяжет достаточно плотно и тесно с организацией. Потом в 9-м классе принял решение, что необходимо переориентироваться, и хореография – это хорошо, танцы, но вот был потенциал. На этом этапе я уже начал заниматься пожарно-спасательным спортом, тогда он назывался пожарно-прикладной, сейчас мы его называем пожарно-спасательным. Выполнил в 11-м классе разряд в кандидаты в мастера спорта. Вместе с тем там хорошая база. Если есть опыт и хорошая база (я имею в виду физически развит человек), есть опыт спортивной деятельности в легкой атлетике. Тут и хореография, она развивает мышечный корсет. То грамотный тренер может подвести спортсмена к нужному результату. В нашей Могилевской области тогда такая была команда, она есть и сейчас. Вообще, в целом пожарный спорт белорусский признан на международной арене, и мы в лидирующих позициях постоянно. Мы постоянно занимаем первые места. Мы чемпионы мира практически абсолютные. По примеру отца выбрал МЧС класс, поступил в 35-ю школу, потом в вуз поступил Юлия Артюх:

Немножко скажи, пожарно-спасательный спорт, это что? Для наших телезрителей. Просто, возможно, не все настолько углублены и, может быть, не на 100 % понимают. Это какой-то подъем на высоту, спуск по рукаву? Что входит, какие элементы?

Александр Лукьянов:

Там есть несколько видов, командные виды, боевое развертывание от мотопомпы, заливка мишеней. Это эстафета пожарная, 4 этапа. И индивидуальные виды – это преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, забор, хват рукавов, бум, соединение-разветвление, финиш, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. В зависимости от возраста – это 2-й, 3-й или 4-й этаж. Это очень интересно. Я раньше даже никогда не думал, что девчонки начнут заниматься, и будет женский вид. Тогда еще даже не рассуждали на эту тему, но сейчас это стало настолько популярно, что наши девушки молодые бегают, тоже являются призерами, чемпионами, они устанавливают рекорды. Белорусские женщины – это уникальные, это сила. И ты, Юля, яркое тому подтверждение. Вот как-то пришел к тому, что МЧС на примере отца, пожарный спорт, коллектив, который был сформирован, я поступил в 35-ю школу, в МЧС класс. Мы на базе пожарной части проводили занятия, изучали пожарно-техническое оборудование, первичные, тактические приемы ведения борьбы с огнем, с чрезвычайной ситуацией, по ее ликвидации. Потом, это все в совокупности подводило к тому, что необходимо было принимать решения, формулировать задачи и поступать в вуз. Тогда это был командно-инженерный институт, сейчас это Университет гражданской защиты. Передовой вуз в нашей стране, и как я считаю лично и знаю, что многие коллеги согласятся, это один из передовых вузов в СНГ. Юлия Артюх:

Чем ты гордишься больше всего? Александр Лукьянов:

Семьей. Юлия Артюх:

Ты легкий на подъем человек?