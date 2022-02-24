Гендиректор СТВ Александр Осенко принял участие в досрочном голосовании на референдуме

Новости Беларуси. Свой гражданский долг 24 февраля исполнил и генеральный директор СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной день голосования в медийном поле предполагается насыщенным, потому Александр Осенко досрочно проголосовал на одном из столичных участков.

Александр Осенко, генеральный директор СТВ:

Для меня исторический выбор – это то, что я могу участвовать в жизни и принимать решения в жизни нашей страны. Конституция – это Основной закон, по которому мы в ближайшее время будет жить. Проведена огромная работа государством, было проведено огромное количество диалоговых площадок, где обсуждался проект Конституции, за который мы голосуем. И я уверен, что наши жители, мои земляки, граждане Республики Беларусь, проголосуют за будущее нашей страны.