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Гендиректор СТВ Александр Осенко принял участие в досрочном голосовании на референдуме

24 февраля 2022 14:06
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Новости Беларуси. Свой гражданский долг 24 февраля исполнил и генеральный директор СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной день голосования в медийном поле предполагается насыщенным, потому Александр Осенко досрочно проголосовал на одном из столичных участков.  

Гендиректор СТВ Александр Осенко принял участие в досрочном голосовании на референдуме-1

Александр Осенко, генеральный директор СТВ:
Для меня исторический выбор – это то, что я могу участвовать в жизни и принимать решения в жизни нашей страны. Конституция – это Основной закон, по которому мы в ближайшее время будет жить. Проведена огромная работа государством, было проведено огромное количество диалоговых площадок, где обсуждался проект Конституции, за который мы голосуем. И я уверен, что наши жители, мои земляки, граждане Республики Беларусь, проголосуют за будущее нашей страны.  

Гендиректор СТВ Александр Осенко принял участие в досрочном голосовании на референдуме-4

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# Референдум # общество # Александр Осенко # Фотофакт

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