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В Гродно начался допрос Николая Автуховича

09 июня 2022 09:32
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Новости Беларуси. В гродненской тюрьме № 1 продолжается резонансный судебный процесс по делу так называемой банды Автуховича. 9 июня начался допрос главного фигуранта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно следствию, после освобождения Автуховича из мест лишения свободы в 2014-м он был приверженцем радикальных взглядов и убежденным сторонником смены государственной власти насильственным путем. В декабре 2020  года он под конспирацией создал организованную преступную группу, куда вовлек единомышленников.

В Гродно начался допрос Николая Автуховича-1

На скамье подсудимых – 12 человек, которые обвиняются в причастности к террористическим планам. Накануне завершился допрос 11 из них. Главный фигурант Николай Автухович обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, половина из них – за особо тяжкие преступления. В частности, измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и другие. Один из составов преступления предусматривает высшую меру наказания.

Автухович не признает обвинение полностью. Судебный процесс длится около месяца, впереди еще несколько важных этапов, в том числе допрос свидетелей.

# Судебная система Беларуси # общество # Николай Автухович # Фотофакт

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