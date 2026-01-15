Суд над немецкими военными преступниками – 80 лет назад начался «минский Нюрнберг»

Говоря о ситуации вокруг Ирана, эксперты нередко рассуждают о реальной опасности Третьей мировой войны. И доля страшной правды в этом есть. А еще правда в том, что урок Второй мировой человечеством не усвоен. Хотя для этого было сделано все возможное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 80 лет назад в такой же январский день 46-го в столице БССР начался громкий и главное открытый процесс – суд над немецкими военными преступниками, который позже назовут «минским Нюрнбергом». Тогда перед Военным трибуналом предстали 18 бывших немецких военных и коллаборационистов, которых судили за участие в массовых убийствах, уничтожении населенных пунктов, истязаниях и других преступлениях во время оккупации белорусской территории. Среди тех, кого судил Военный трибунал, был Иоганн Рихерт, генерал вермахта, по приказам которого сжигали населенные пункты. Он лично организовал Озаричский лагерь смерти, где было уничтожено 10 тысяч советских людей.

Вспоминая сегодня, 80 лет спустя, «минский Нюрнберг» и тот прецедент, который был создан в БССР в первый послевоенный год, перебрасываем нить в новейшую историю. И здесь также Минск создает мировой прецедент – уже сообразно современным вызовам и угрозам. На самом пике очень серьезной волны неонацизма, которая если не охватила континент, то уж точно накрыла некоторые (в том числе и соседние) страны, мы объявляем о масштабном расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной.

Этой важной и кропотливой работе в нынешнем году исполнятся 5 лет. Точка в этой резонансной истории пока не поставлена. Однако результаты на данный момент действительно шокируют. Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение на белорусской территории в годы войны более 12800 сел и деревень. Это на четверть больше, чем считалось еще 5 лет назад. И если совсем недавно в скорбном списке населенных пунктов, которые повторили судьбу Хатыни, было 186 деревень, то сейчас их не менее 290. 578 лагерей смерти работало на нашей земле – эта цифра также уточнена в ходе расследования. Самый крупный, конечно, Тростенец – здесь были замучены и убиты более полумиллиона человек, хотя 5 лет назад считалось, что эта цифра чуть больше 200 тысяч.

На белорусской земле в период оккупации было проведено не менее 187 карательных операций. До расследования считалось – 140. «Зимнее волшебство», «Весенний праздник», «Охота на зайцев», «Прогулка на Троицу» – названия большинства таких операций просто шокируют цинизмом и бесчеловечностью фашистов. В ходе расследования уголовного дела Генеральная прокуратура Беларуси активно сотрудничает с российскими коллегами. Кроме того, направлено 137 просьб об оказании правовой помощи в 33 государства. Однако из некоторых стран, например, соседних Латвии и Литвы, поступил отказ.