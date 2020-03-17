Субстраты для рассады: какие виды есть

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Сегодня я хотела бы с вами поговорить о субстратах и о природной земле. Известно, что успешное выращивание овощей и зелени зависит от многих компонентов, но в первую очередь, от правильно подобранного субстрата. Сначала пару слов хотелось сказать об естественных почвах или о природных, которые находятся в агроландшафте, в природе, у них есть масса достоинств, но и есть свои недостатки.

Как известно, природная почва богата органическими структурами, микроорганизмами, различными горизонтами. Но когда мы ее переносим в искусственное условие, более длительная эксплуатация ее становится невозможной.

Более того, когда мы начинаем естественные почвы поливать, они становятся менее пригодными для выращивания растений, уплотняются, нарушается воздухообмен, так теряются их физические свойства, в частности пористость. Поэтому постоянно ведется поиск новых субстратов и усовершенствование существующих. От латинского «substratum» – основа. Субстрат является смесью природных и искусственных компонентов, пригодных для роста и развития растений.

Субстраты должны обладать особыми характеристиками. Они должны быть пористыми, влагоемкими, влагоудерживающими, не препятствовать воздухообмену и водообмену.

Субстраты делят на три группы. Первая и самая распространенная – органические субстраты. К ним относятся в частности: торфяные, кокосовые, которые могут быть представлены кокосовой пылью, кокосовыми чипсами либо продавать уже в готовых кокосовых брикетах.

Также к органическим субстратам относятся опилки и кокосовая кора.

В последнее время широкую популярность набирают минеральные субстраты, в частности к ним относятся цеолиты, причем они могут быть в различной фракции.

Но самые успешные из них – цеолиты из фракции 1-15. Также такие субстраты, как перлит, вермикулит. Помимо этого, в качестве дополнительного субстрата используются различные фракции керамзита. К третьей группе относятся органоминеральные, которые включают в себя характеристики и органических, и минеральных субстратов.