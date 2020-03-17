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Субстраты для рассады: какие виды есть

17 марта 2020 08:46
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Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Сегодня я хотела бы с вами поговорить о субстратах и о природной земле. Известно, что успешное выращивание овощей и зелени зависит от многих компонентов, но в первую очередь, от правильно подобранного субстрата. Сначала пару слов хотелось сказать об естественных почвах или о природных, которые находятся в агроландшафте, в природе, у них есть масса достоинств, но и есть свои недостатки.

Субстраты для рассады: какие виды есть-1

Как известно, природная почва богата органическими структурами, микроорганизмами, различными горизонтами. Но когда мы ее переносим в искусственное условие, более длительная эксплуатация ее становится невозможной.

Субстраты для рассады: какие виды есть-4

Более того, когда мы начинаем естественные почвы поливать, они становятся менее пригодными для выращивания растений, уплотняются, нарушается воздухообмен, так теряются их физические свойства, в частности пористость. Поэтому постоянно ведется поиск новых субстратов и усовершенствование существующих.

От латинского «substratum» – основа. Субстрат является смесью природных и искусственных компонентов, пригодных для роста и развития растений.

Субстраты для рассады: какие виды есть-7

Субстраты должны обладать особыми характеристиками. Они должны быть пористыми, влагоемкими, влагоудерживающими, не препятствовать воздухообмену и водообмену.

Субстраты для рассады: какие виды есть-10

Субстраты делят на три группы. Первая и самая распространенная – органические субстраты. К ним относятся в частности: торфяные, кокосовые, которые могут быть представлены кокосовой пылью, кокосовыми чипсами либо продавать уже в готовых кокосовых брикетах.

Субстраты для рассады: какие виды есть-13

Также к органическим субстратам относятся опилки и кокосовая кора.

Субстраты для рассады: какие виды есть-16

В последнее время широкую популярность набирают минеральные субстраты, в частности к ним относятся цеолиты, причем они могут быть в различной фракции.

Субстраты для рассады: какие виды есть-19

Но самые успешные из них цеолиты из фракции 1-15. Также такие субстраты, как перлит, вермикулит. Помимо этого, в качестве дополнительного субстрата используются различные фракции керамзита.

К третьей группе относятся органоминеральные, которые включают в себя характеристики и органических, и минеральных субстратов. 

Субстраты для рассады: какие виды есть-22

Будьте грамотными, когда составляете собственный рецепт вашего субстрата.

# Растения и цветы # общество # Анна Пашкевич # Фотофакт # растения

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