Сотни тысяч бегоний и петуний украсят Брест в честь 75-летия Победы

Новости Беларуси. В год 75-летия Победы Брест утонет в цветах и зелени. Город украсят 600 тысяч цветов и 17 тысяч деревьев, что почти вдвое больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К высадке приступили аномально рано – уже успели укоренить больше половины саженцев. А сейчас внимание брестских озеленителей приковано к цветам.

Будущие обитатели городских клумб находятся в теплицах, где защищены от любых капризов погоды. На рассаде уже распустились первые бутоны. Бегония, петуния, сурфиния – все сорта максимально адаптированы к микроклимату южно-западного города.

Символичная цветовая палитра – малиновый, алый, бургунди и белый – подобрана неслучайно. В этом году акцент на главное торжество – 75-летие Победы.

Оксана Гаргун, главный агроном УП «Коммунальник» Брестского ЖКХ:

Первые посадки мы будем выполнять в связи с аномально тёплой зимой по цветникам где-то с 15 апреля. Поэтому подготовлена цветовая гамма к празднованию этого мероприятия – 75-летия Победы. И основные цветники будут расположены ближе к крепости и во всех памятных местах.