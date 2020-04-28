Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Сезон рассады в самом разгаре, поэтому пришло время поговорить о субстратах, которые будут пригодны для пикировки ваших сеянцев.

Самым распространенным видом субстрата является торфяной субстрат. Торф представляет собой отмершие частички мха сфагнума, которые формируют торфяную подушку по мере их отмирания. Для того, чтобы улучшить качество верхового торфа, в него рекомендуют добавлять различные добавки. Самой распространенной добавкой является обычный песок, но ввиду того, что песок тяжелый, он постепенно вымывается в низ горшка и теряет свои полезные свойства.

Чтобы как-то исправить ситуацию, можно добавлять такое вещество, как перлит. Перлит представляет собой кусочки вспененного стекла. Он легкий, не вымывается и ваша почва будет дышать намного больше.

Помимо перлита, есть такая добавка – вермикулит, представленный склеенными частичками минеральной слюды. Вермикулит хорошо напитывает воду и также хорошо ее отдает.

Сегодня широкую популярность обретает такой вид субстрата, как кокос. Кокос имеет непосредственное отношение к плоду кокосовой пальмы, кокосовому ореху. При производстве кокосового субстрата берут кокосовые орехи, а точнее их скорлупу, измельчают, выдерживают определенное количество дней и привозят их в нашу страну.

Наиболее распространенными формами кокосового субстрата на прилавках можно встретить готовые кокосовые брикеты или кокосовые таблетки.