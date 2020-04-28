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Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать

28 апреля 2020 08:13
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Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Сезон рассады в самом разгаре, поэтому пришло время поговорить о субстратах, которые будут пригодны для пикировки ваших сеянцев.

Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать-1

Самым распространенным видом субстрата является торфяной субстрат. Торф представляет собой отмершие частички мха сфагнума, которые формируют торфяную подушку по мере их отмирания. Для того, чтобы улучшить качество верхового торфа, в него рекомендуют добавлять различные добавки. Самой распространенной добавкой является обычный песок, но ввиду того, что песок тяжелый, он постепенно вымывается в низ горшка и теряет свои полезные свойства.

Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать-4

Чтобы как-то исправить ситуацию, можно добавлять такое вещество, как перлит. Перлит представляет собой кусочки вспененного стекла. Он легкий, не вымывается и ваша почва будет дышать намного больше.

Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать-7

Помимо перлита, есть такая добавка вермикулит, представленный склеенными частичками минеральной слюды. Вермикулит хорошо напитывает воду и также хорошо ее отдает.

Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать-10

Сегодня широкую популярность обретает такой вид субстрата, как кокос. Кокос имеет непосредственное отношение к плоду кокосовой пальмы, кокосовому ореху. При производстве кокосового субстрата берут кокосовые орехи, а точнее их скорлупу, измельчают, выдерживают определенное количество дней и привозят их в нашу страну.

Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать-13

Наиболее распространенными формами кокосового субстрата на прилавках можно встретить готовые кокосовые брикеты или кокосовые таблетки.

Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать-16

Субстраты для пикировки: какие виды существуют и какой выбрать-18

Также идеальным разрыхлителем для субстрата являются кокосовые чипсы.

В сравнении с торфом кокос изначально заселен полезной микрофлорой, что препятствует развитию различных бактерий. Он является универсальным распределителем влаги, поэтому когда вы мало поливаете свою рассаду или много это делаете, кокосовый субстрат все равно ее распределяет равномерно по всему объему вашего горшка. На кокосовом субстрате также лучше развивается корневая система ваших растений. Современное растениеводство позволяет получать хороший урожай, если смешать в равных объемах кокос, торф, а также дополнить эту смесь перлитом и вермикулитом.

# Растения и цветы # общество # Анна Пашкевич # Фотофакт # растения

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