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10 тысяч вагонов, склады и электростанции: сколько вражеских объектов уничтожили белорусские партизаны за время оккупации

28 апреля 2020 08:05
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

10 тысяч вагонов, склады и электростанции: сколько вражеских объектов уничтожили белорусские партизаны за время оккупации-1

В том, что Беларусь называют республикой-партизанкой, есть большая заслуга и белорусских чекистов. За время действия спецгрупп было организовано более 1 000 крушений вражеских эшелонов. Это около 10 тысяч вагонов с живой силой и техникой, продовольствием и боеприпасами.

10 тысяч вагонов, склады и электростанции: сколько вражеских объектов уничтожили белорусские партизаны за время оккупации-4

В боевых операциях подорвано 160 складов, 14 электростанций, взорвано 170 зданий и предприятий врага, более 70 учреждений оккупационных властей. И просто не поддается подсчету объем важных донесений, переданных в советский тыл. Эти данные учитывались при планировании предстоящих наступательных операций. В 1943 спецгруппы дали Центру информацию на 1 200 шпионов и диверсантов, засланных гитлеровскими спецслужбами в части и соединения Красной армии.

10 тысяч вагонов, склады и электростанции: сколько вражеских объектов уничтожили белорусские партизаны за время оккупации-7

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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