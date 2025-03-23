Какие работы запланированы в Витебской области в Год благоустройства – рассказал губернатор

Как в Витебской области идут дела в сельском хозяйстве, в промышленности и как проходит Год благоустройства – об этом и не только Алеся Иванова поговорила с губернатором Витебской области Александром Субботиным в программе «Неделя» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

2025 год объявлен Годом благоустройства. Какие работы в Витебской области в этой сфере запланированы в этом году?