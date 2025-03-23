Какие работы запланированы в Витебской области в Год благоустройства – рассказал губернатор

Как в Витебской области идут дела в сельском хозяйстве, в промышленности и как проходит Год благоустройства – об этом и не только Алеся Иванова поговорила с губернатором Витебской области Александром Субботиным в программе «Неделя» на СТВ.
Алеся Иванова, корреспондент:
2025 год объявлен Годом благоустройства. Какие работы в Витебской области в этой сфере запланированы в этом году?
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
28 тысяч деревьев у нас в населенных пунктах запланировано этой весной высадить. 20 тысяч кустарников, снос пустующих зданий, которые не нужны, наведение порядка, ремонт дорожной сети, бордюров и так далее. То есть все направлено на то, чтобы место, где мы живем, стало еще более уютным, еще более комфортным для нас же самих. Больше внимания будет уделено населенному пункту, где будут какие-то знаковые мероприятия проходить в этом году. «Дожинки» – это, наверное, основной праздник аграриев осенний – будет проводиться в Чашникском районе. Традиционно в Витебске к проведению «Славянского базара» ежегодного. В этом году мы принимаем также Белорусско-Узбекский форум регионов. Но в целом по всему региону будет все сделано по максимуму, что можно сделать.
Чем удивит Витебщина в 2025-м и как выстроено сотрудничество с РФ – разговор с Александром Субботиным.