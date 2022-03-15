Субботин на вручении премии «Человек года Витебщины»: здесь собрались те, кто с любовью выполняет своё дело

Новости Беларуси. В Полоцке вручили награды лауреатам областной премии «Человек года Витебщины». Это лучшие представители в сфере сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, промышленности, социальной сфере. На протяжении 2021 года эти люди своим трудом демонстрировали высокие результаты в профессии, тем самым прославляя свое предприятие, регион, область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день Елена Новикова запомнит надолго. Как и каждый из полусотни лауреатов звания «Человек года Витебщины». 2021-й был сложным. Но вопреки всему они осваивали новые технологии в производстве, увеличивали экспорт, причем в разы, выходили на пьедестал за самыми высокими спортивными наградами. Сумели добиться результатов, которые имеют большую ценность не только для региона, но и для всей страны.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Здесь собрались те, кто с любовью и большой самоотдачей выполняет свое дело. Мы и постараемся сегодня наградить, выделить и сказать им спасибо.