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«Это была наша инициатива». В Бресте студенты провели флешмоб с огромным государственным флагом

15 марта 2022 15:02
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Новости Беларуси. Тем временем в Бресте в честь Дня Конституции студенты развернули огромное полотнище государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Флешмоб объединил больше трех сотен молодых людей с активной гражданской позицией.

«Это была наша инициатива». В Бресте студенты провели флешмоб с огромным государственным флагом-1

Студенты Брестского технического университета организовали праздник прямо у центрального входа в университет. Полотнище 16 на 9 метров главного государственного символа Беларуси и десятки небольших флажков под прицелами сразу нескольких камер.

«Это была наша инициатива». В Бресте студенты провели флешмоб с огромным государственным флагом-4

Ольга Рак, студентка Брестского государственного технического университета:
Это была наша инициатива, потому что буквально недавно был референдум, где все студенты, активная молодежь принимала участие в организации, в самом проведении. И так как Конституция – наше будущее, активная молодежь принимала активное участие.

«Это была наша инициатива». В Бресте студенты провели флешмоб с огромным государственным флагом-7

Александр Баханович, ректор Брестского государственного технического университета:
В референдуме приняло участие 99 % наших студентов. И подавляющее большинство их поддержали изменения и дополнения в Конституцию. Действительно увидели, что это Конституция будущего, что она даст нам новый толчок в нашем развитии.

«Это была наша инициатива». В Бресте студенты провели флешмоб с огромным государственным флагом-10

Видеорезультат флешмоба смогут увидеть все студенты университета, а это более 5 тысяч, в социальных сетях вуза: от Instagram до TikTok.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Ольга Рак # Александр Баханович # Фотофакт

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