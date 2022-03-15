«Это была наша инициатива». В Бресте студенты провели флешмоб с огромным государственным флагом

Новости Беларуси. Тем временем в Бресте в честь Дня Конституции студенты развернули огромное полотнище государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Флешмоб объединил больше трех сотен молодых людей с активной гражданской позицией.

Студенты Брестского технического университета организовали праздник прямо у центрального входа в университет. Полотнище 16 на 9 метров главного государственного символа Беларуси и десятки небольших флажков под прицелами сразу нескольких камер.

Ольга Рак, студентка Брестского государственного технического университета:

Это была наша инициатива, потому что буквально недавно был референдум, где все студенты, активная молодежь принимала участие в организации, в самом проведении. И так как Конституция – наше будущее, активная молодежь принимала активное участие.

Александр Баханович, ректор Брестского государственного технического университета:

В референдуме приняло участие 99 % наших студентов. И подавляющее большинство их поддержали изменения и дополнения в Конституцию. Действительно увидели, что это Конституция будущего, что она даст нам новый толчок в нашем развитии.