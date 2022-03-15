Через её руки прошли тысячи книг, а он, вообще – будто пожарный в медицине. Кому досталась премия «Человек года Витебщины»?

Новости Беларуси. В Полоцке вручили награды лауреатам областной премии «Человек года Витебщины». Это лучшие представители в сфере сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, промышленности, социальной сфере. На протяжении 2021 года эти люди своим трудом демонстрировали высокие результаты в профессии, тем самым прославляя свое предприятие, регион, область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Пралич, к орреспондент: Местом церемонии стал Софийский собор. Это символ исторической памяти белорусского народа, стремления к независимости, экономическому росту, высокой культуре. То, что объединяет лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины».

Сегодня для них места исключительно в первых рядах. Заслуженно. Хотя, все эти люди скромно признаются, что всего лишь добросовестно относятся к своей работе.

Виктор Ксензов, врач анестезиолог-реаниматолог Сенненской центральной районной больницы:

Профессия реаниматолога, он как пожарный в медицине. Потому что порой в условиях дефицита времени, недостаточного количества информации о пациенте ты должен принять правильное решение. И если ты ошибешься, от этого зависит жизнь человека.

Субботин на вручении премии «Человек года Витебщины»: здесь собрались те, кто с любовью выполняет свое дело – читайте здесь.

Елена Новикова – библиотекарь. Через ее руки прошли тысячи книг, а через душу – проблемы почти 300 жителей деревни Добрынь. Здесь Елена работает и старейшиной. Человек ведь тоже, как книга – признается лауреат премии. И каждого надо читать по-своему. А иногда и между строк.