Через её руки прошли тысячи книг, а он, вообще – будто пожарный в медицине. Кому досталась премия «Человек года Витебщины»?
Новости Беларуси. В Полоцке вручили награды лауреатам областной премии «Человек года Витебщины». Это лучшие представители в сфере сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, промышленности, социальной сфере. На протяжении 2021 года эти люди своим трудом демонстрировали высокие результаты в профессии, тем самым прославляя свое предприятие, регион, область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Пралич, корреспондент:
Местом церемонии стал Софийский собор. Это символ исторической памяти белорусского народа, стремления к независимости, экономическому росту, высокой культуре. То, что объединяет лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины».
Сегодня для них места исключительно в первых рядах. Заслуженно. Хотя, все эти люди скромно признаются, что всего лишь добросовестно относятся к своей работе.
Виктор Ксензов, врач анестезиолог-реаниматолог Сенненской центральной районной больницы:
Профессия реаниматолога, он как пожарный в медицине. Потому что порой в условиях дефицита времени, недостаточного количества информации о пациенте ты должен принять правильное решение. И если ты ошибешься, от этого зависит жизнь человека.
Субботин на вручении премии «Человек года Витебщины»: здесь собрались те, кто с любовью выполняет свое дело – читайте здесь.
Елена Новикова – библиотекарь. Через ее руки прошли тысячи книг, а через душу – проблемы почти 300 жителей деревни Добрынь. Здесь Елена работает и старейшиной. Человек ведь тоже, как книга – признается лауреат премии. И каждого надо читать по-своему. А иногда и между строк.
Елена Новикова, библиотекарь Добрынской сельской библиотеки:
Кто-то со своими проблемами. Кого-то надо выслушать, кому-то что-то подсказать, с кем-то просто поговорить по душам, с кем-то книжку даже ту же обсудить.
Елена Фролова, жительница деревни Добрынь:
Конечно, мы гордимся. Довольны тем, что нашу Лену выбрали. Я считаю, что она достойна.