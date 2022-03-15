Родовская: «Мало какая страна может позволить себе писать Конституцию для себя и своего народа, не оглядываясь»

Алена Родовская:

Сегодня очень важный день. День Конституции Республики Беларусь. Совсем недавно мы участвовали в референдуме, и, думаю, что каждый из нас прочитал новый проект, и четко понимает, что нам дает новая Конституция и готовы ли мы за нее бороться.

В активном обсуждении приняли участие более миллиона белорусов, проголосовали 83 %. Это поистине народный документ. Белорусы, отдавшие свой голос за, сделали это по зову сердца и разума. Впервые в истории в белорусской Конституции четко обозначена наша политика ценностей: мы голосовали за, чтобы у нас была память о нашей победе, за семью, за социальное государство.

Алена Родовская:

Мы отстояли наше представление о будущем нашей страны сегодня, мы не должны подвести миллионы людей завтра. Каждый из нас, кто принял участие в этом историческом событии, должен принимать участие на разных уровнях, но с такой самоотдачей.

Теперь на нас огромная ответственность – реализация новой Конституции в деле. Парламентарии уже сегодня приступили к работе. Восьмая сессия открыта. Очень важно понять, что мы живем в государстве. И Конституция начинается со слов: «Мы, народ Республики Беларусь…». Мы. Мы написали Конституцию. Мало какая страна может позволить себе писать Конституцию для себя и своего народа, не оглядываясь на западных советников. Да, мы можем быть не во всем согласны друг с другом, но мы всегда четко понимаем, что кроме нас наши проблемы и вопросы никто решать не будет, да и не должен решать.