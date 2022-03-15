Родовская: «Мало какая страна может позволить себе писать Конституцию для себя и своего народа, не оглядываясь»

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Алена Родовская:
Сегодня очень важный день. День Конституции Республики Беларусь. Совсем недавно мы участвовали в референдуме, и, думаю, что каждый из нас прочитал новый проект, и четко понимает, что нам дает новая Конституция и готовы ли мы за нее бороться.
В активном обсуждении приняли участие более миллиона белорусов, проголосовали 83 %. Это поистине народный документ. Белорусы, отдавшие свой голос за, сделали это по зову сердца и разума. Впервые в истории в белорусской Конституции четко обозначена наша политика ценностей: мы голосовали за, чтобы у нас была память о нашей победе, за семью, за социальное государство.
Алена Родовская:
Мы отстояли наше представление о будущем нашей страны сегодня, мы не должны подвести миллионы людей завтра. Каждый из нас, кто принял участие в этом историческом событии, должен принимать участие на разных уровнях, но с такой самоотдачей.
Теперь на нас огромная ответственность – реализация новой Конституции в деле. Парламентарии уже сегодня приступили к работе. Восьмая сессия открыта. Очень важно понять, что мы живем в государстве. И Конституция начинается со слов: «Мы, народ Республики Беларусь…». Мы. Мы написали Конституцию. Мало какая страна может позволить себе писать Конституцию для себя и своего народа, не оглядываясь на западных советников. Да, мы можем быть не во всем согласны друг с другом, но мы всегда четко понимаем, что кроме нас наши проблемы и вопросы никто решать не будет, да и не должен решать.
Алена Родовская:
Мне больше важно то, что мы транслируем в целом, в жизни, то есть, Конституция – это же отражение нас, да. Ну или идеального варианта нас. Я за то, чтобы власть в стране была подотчетна обществу. Я за то, чтобы важные решения принимались лидером, избранным народом. Я против того, чтобы наша политическая система сотрясалась от недовольства радикалов, которые могут позволить себе плюнуть на интересы и выбор своей страны. «Конституция Беларуси – это и есть идеология страны», – сказал Президент.
С этого дня наша Конституция защищает право каждого из нас быть теми, кто мы есть. Это священное право белорусов не станет разменной монетой ни в настоящем, ни в будущем. В жизни все циклично. Молодежь когда-то станет старше и столкнется с теми же ситуациями, что и мы сегодня. Пусть им хватит мудрости. Потому что должна быть вера, должен быть стержень, должна быть планка, за которую – ни-ни.
Алена Родовская:
15 марта – это не просто красивая дата в календаре. Это точка отсчета нового этапа страны: принципы описаны, приоритеты расставлены. Научить и научиться жить и работать в соответствии с Конституцией – новый и самый серьезный вызов. Вот на него мы и должны ответить, начиная с себя и начиная прямо сейчас. Она, Конституция, не может защитить людей. Это бумага. Люди должны защищать Конституцию. Она у нас как живая, народная, в ней мысли каждого из нас. Конституция, с твоим днем!