СТВ представляет документальный фильм «Я шагаю по стране». Премьера – 29 сентября в 20.15

Они прошагали тысячи километров. Работали в экстремальных условиях. Их не остановили ни болота. Не могли пройти, проплыть – ехали, скакали. Они спустились под землю на глубину в 420 метров и взлетели на высоту в 600 метров на боевом самолете на скорости 500 километров в час.

8 серий. 8 авторов. Команда – десятки человек. Сотни интервью. От пенсионерки из Мотоля с фирменной «пальцем пиханой». «Нашего деда» – 64-летнего белорусского богатыря с железным характером. До космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Коваленка и многих-многих других.

Все это герои документального сериала «Я шагаю по стране». Наши герои. Наряду с ними – вот этот многовековой дуб (он рос еще при Грюнвальдской битве), холодильник стомиллионник, «БелАЗы» и тракторы.

Несколько месяцев съемочной группе приходилось буквально проживать каждый момент истории, становиться частью эпохи. Причем не обязательно той, в которой выросли. Горы изученной литературы и не один смененный образ.

К документальной ленте мы еще вернемся.

Шагать по стране оказалось настолько захватывающе, что к авторам киноленты присоединилась вся дружная команда СТВ. На неделе юбилейный марафон по лучшим предприятиям страны продолжился.

Сперва звездный десант воочию увидел, как же производится то самое «белое золото» – молочный продукт. А потом и вовсе своей энергетикой смог расплавить шоколад и сварить нугу на самой сладкой фабрике страны.

Юлия Александрова, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Нам сегодня показали не только технологию процесса и накормили конфетами, мне даже подарили настоящие какао-бобы. Надеюсь, что от запахов не поправляются.

Затем – общение тет-а-тет. Пожелания, предложения. Планы на новый сезон.

Но вернемся к той земле, шаг за шагом которую с линейками, лупами и историческими сведениями изучали авторы «шагайки». Так по-доброму между собой называют свое детище авторы фильма. На протяжении восьми серий они будут знакомить с разными страницами истории жизни страны: геополитика, наука, медицина, культура. Путь современной и независимой страны. Беларусь – центр Европы.

И это тот случай, когда положение обязывает. В этом уверен и автор одной из серий Игорь Позняк. Географ по образованию прошагал тысячи километров и на географии нашей страны не остановился. Италия, Россия, Украина. Да и сейчас его съемочная группа находится в США. Это тоже будет включено в фильм. Опытного репортера трудно удивить, но.

Игорь Позняк, соавтор фильма «Я шагаю по стране», директор дирекции информационного вещания СТВ:

Я думаю, что поколение за 30 очень хорошо помнит фильм «Гостья из будущего». Культовый детский фильм. Знаменитый эпизод, когда Алиса Селезнева сидит в коне, сравнивает будущее и настоящее.

Серия директора дирекции информационного вещания СТВ посвящена геополитике. А потому отдельный блок – о Минске как синониме слова «мир».

А вот серия Ольги Коршун – о науке. Глазами, скорее, женскими. А потому от изумрудов (белорусских) до высокоинтеллектуальных машин – беспилотников.

Ольга Коршун, соавтор фильма «Я шагаю по стране»:

В одну строку мы ставим США, Россию, Беларусь, Китай. То есть наша страна прогрессивна, мы шагаем вперед семимильными шагами.

Работа над фильмом идет в режиме нон-стоп. Вот и сейчас уже ближе к полуночи, и в стенах телекомпании уже даже появилось такое выражение: город засыпает – просыпаются «шагайки».

«Сделано в Беларуси». Правда, какой ценой? И с чего все начиналось?

Таммер – телеоператор. На СТВ работает два года. Есть в профкопилке и кино. Поэтому такой проект – еще и возможность показать, на что способен.

Тамер Маллак, оператор фильма «Я шагаю по стране»:

Самое сложно было летать. Помню, один стендап снимал для Ольги Коршун. Она стояла на тягаче огромном. У меня два дубля есть.

К тому же этот документальный фильм позволил оператору ближе познакомится со второй приобретенной родиной – Тамер Маллак родом из Сирии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тамер Маллак, оператор фильма «Я шагаю по стране»:

Я побывал в Беловежской пуще. Конечно, там очень красивый лес, первобытный. Я еще понял, что Беларусь развивается активно в экономике, науке, медицине, политике.

Премьера документально фильма «Я шагаю по стране» на телеканале СТВ уже в этот вторник. В 20.15.