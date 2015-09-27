Новости Беларуси. Предстоящей ночью белорусы могут наблюдать полное затмение Луны. К тому же спутник сейчас находиться в фазе полнолуния и на ближайшем расстоянии от наше планеты. Иначе такое явление называют «Суперлуной».

При этом затмение – редчайшее событие. В прошлом веке полные затмения происходили только пять раз. Жители Беларуси смогут увидеть, как Луна начнет медленно погружаться в земную тень, сегодня ночью в 4.07, а в 5.11 будет полностью закрыта Землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.