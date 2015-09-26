Мотосезон-2015: На площадке у Дворца спорта в Минске 26 сентября проходит тожественное закрытие

Новости Беларуси. «Золотая осень – 2015». На закрытии мотосезона в Минске собрались байкеры из России, Эстонии, Латвии, Польши и Финляндии. На площадке у Дворца спорта развернулись интерактивные и спортивные мероприятия, выставка ретротехники и выступления каскадеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их лейтмотив – тяжёлая музыка, экипировка и кожаные куртки. В общем, брутальные парни на железных конях. Сегодня, 26 сентября, в Минске закрывают свой мотосезон поклонники байков из Польши, Финляндии, России, Беларуси и стран Прибалтики. И проливной осенний дождь повелителей дорог не смущает.

Бетерис, байкер (Латвия):

Прекрасно! Даже дождь нам не мешает. Великолепная атмосфера, народ дружелюбный!

Одна из целей таких встреч – напомнить, что вождение должно быть, в первую очередь, безопасным.

Виталий Анатольевич пристрастился к мотоциклам с детства. Начинал с советских «Ижах» и «Явах», а затем пересел на мощного иностранца. Для него быть байкером – жизненный уклад, и здесь человеческие принципы превыше распространенных домыслов.

Виталий, байкер (Беларусь):

Мне бы хотелось, чтобы байкер всегда был примером для подражания для нашей молодежи. Чтобы он выглядел спортивно на том же мотоцикле, в том же городе. Чтобы это было все красиво, как сегодня наша Беларусь.

Максим Слиж, СТВ:

Это сакральное место для мотолюбителей – выставка раритетной техники. А это – представитель отечественного мотопрома. В своё время он мог развить скорость до 100 километров в час всего при объёме 123 кубических сантиметра.

А самое главное, что на мотоциклах, сошедших с конвейера в середине прошлого века, и сейчас можно прокатиться с ветерком.

Это – фигуры высшего пилотажа от профессионалов. Каскадеры могут ехать на технике даже задом наперёд. А для решивших начать свою карьеру, столичная Госавтоинспекция предоставила возможность сдать экзамен на категорию «А». Условие – наличие водительского удостоверения и выполнение трёх основных элементов – «восьмёрки», «переправы» и резкого торможения. А ещё каждый мог поучаствовать в спортивной программе – соревнованиях по армрестлингу, стрельбе. И, конечно, фото – на память или на фоне эксклюзивной техники, или городских пейзажей.

Явис, байкер (Латвия):

Очень красивый город. Очень хорошая страна. Я не был в Беларуси лет 20. Радуемся, нам дождь не мешает. Всё хорошо.

Такие байкер-шоу способствуют не только дружескому общению, но и формированию положительного имиджа мотоциклистов. А также развитию туризма в стране.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Когда организаторы нам предложили его провести, мы сразу согласились. То что сегодня было сказано, что это станет постоянным мероприятием в календаре, мы всемерно поддерживаем. Я надеюсь, что в следующем году будет еще интереснее, ярче.

Заключительная часть большого праздника – концерт звезд белорусской эстрады и гостей из России, а яркой точкой станет фейерверк.