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За взятки задержаны представители дорожно-строительной компании – подробности рассказали в МВД

18 марта 2025 08:28
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Желание обогатиться привело за решетку. Представители дорожно-строительной компании попались с поличным при получении взятки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За взятки задержаны представители дорожно-строительной компании – подробности рассказали в МВД-2

На генерального директора предприятия и его заместителя вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Выяснилось, что руководители регулярно получали деньги от поставщиков оборудования и техники.

За взятки задержаны представители дорожно-строительной компании – подробности рассказали в МВД-4

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
Для благоприятного решения вопросов, входящих в их компетенцию, а также с целью дальнейшего сотрудничества должностные лица брали от коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения. Мужчин задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере – более 30 тысяч долларов. Следователями возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

За взятки задержаны представители дорожно-строительной компании – подробности рассказали в МВД-6

Сотрудники ГУБОПиК МВД систематически осуществляют мониторинг дорожной отрасли на предмет коррупционных рисков. В январе был задержан руководитель одного из ключевых предприятий республики, обслуживающих автодороги, который также оказался «нечист на руку». Отметим, борьбе со взяточничеством в Беларуси уделяется особое внимание. Разработаны и внедрены ряд инициатив и мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений.

# Коррупция # МВД Республики Беларусь

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