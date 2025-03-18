За взятки задержаны представители дорожно-строительной компании – подробности рассказали в МВД

Желание обогатиться привело за решетку. Представители дорожно-строительной компании попались с поличным при получении взятки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желание обогатиться привело за решетку. Представители дорожно-строительной компании попались с поличным при получении взятки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На генерального директора предприятия и его заместителя вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Выяснилось, что руководители регулярно получали деньги от поставщиков оборудования и техники.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
Для благоприятного решения вопросов, входящих в их компетенцию, а также с целью дальнейшего сотрудничества должностные лица брали от коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения. Мужчин задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере – более 30 тысяч долларов. Следователями возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Сотрудники ГУБОПиК МВД систематически осуществляют мониторинг дорожной отрасли на предмет коррупционных рисков. В январе был задержан руководитель одного из ключевых предприятий республики, обслуживающих автодороги, который также оказался «нечист на руку». Отметим, борьбе со взяточничеством в Беларуси уделяется особое внимание. Разработаны и внедрены ряд инициатив и мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений.