За взятки задержаны представители дорожно-строительной компании – подробности рассказали в МВД

Желание обогатиться привело за решетку. Представители дорожно-строительной компании попались с поличным при получении взятки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На генерального директора предприятия и его заместителя вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Выяснилось, что руководители регулярно получали деньги от поставщиков оборудования и техники.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Для благоприятного решения вопросов, входящих в их компетенцию, а также с целью дальнейшего сотрудничества должностные лица брали от коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения. Мужчин задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере – более 30 тысяч долларов. Следователями возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.