«СТВ лидирует среди белорусских медиа по вовлечённости аудитории». На YouTube-канале СТВ – 100 тысяч подписчиков

Новости Беларуси. На YouTube-канал СТВ подписались уже более 100 тысяч пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом наш инфоресурс на самом популярном в мире видеохостинге вошел в почетный список так называемых каналов-стотысячников. Их в Беларуси пока еще не так много. Но, судя по росту аудитории и разнообразию контента, YouTube становится очень весомым источником получения новостей. Корреспондент Евгений Горин продолжит тему.

100 – красивая цифра. А 100 тысяч – внушительная. Вот, например, население Солигорска как раз 100 тысяч жителей. 100 тысяч человек – это и 4,5 стадиона «Динамо» или 6,5 переполненных зрителями «Минск-Арен». YouTube-канал СТВ набирает и подписчиков, и просмотры. Выложенные новостные видео попадали в тренды даже российского сегмента самого популярного в мире видеохостинга.

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

80 тысяч подписчиков – это рост конкретно с 20 до 100 тысяч именно за эти 20-22 месяца. За этот период выросла и вовлеченность аудитории. То есть видео стали больше смотреть, больше комментировать. И гораздо быстрее набирать популярность среди русскоязычной аудитории.

Как следствие, на YouTube-канал СТВ приходит русскоговорящая аудитория от Казахстана до Украины. Завоевывать интернет-зрителя сегодня хотят все. Как исследователь сетевых медиа Александр Градюшко заметил, что модели потребления информации стремительно меняются.

Люди старшего возраста сидят по старинке у телевизора, а молодежь предпочитает новости в интернете. Недавно проанализировал эффективность белорусских телеканалов в YouTube.

Александр Градюшко, доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ:

Пришли к любопытному выводу, что телекомпания «Столичное телевидение» лидирует среди белорусских медиа по вовлеченности аудитории. Прежде всего имеются ввиду комментарии. Комментарии – это самое важное сегодня в интернете. Как говорится, не лайком единым. Судя по комментариям, это реально вовлеченная аудитория, то есть те люди, которые возвращаются на эту площадку вновь и вновь.

Официальный дистрибьютор YouTube в Беларуси видит рост интереса к площадке на собственных финансово-экономических показателях. Ежемесячный охват аудитории в 2 миллиона пользователей для страны с населением 9 миллионов – это серьезная цифра. И явно не предел.

Евгений Солонович, директор по маркетингу CMO MediaCube:

YouTube растем во всем мире, в том числе и у нас. Мы уже рынок более-менее устоявшийся, и у нас рост где-то 100 % в год по количеству смотрения. В то время как растущие рынки Азии показывают вообще невероятные результаты. Это многократный рост – в три раза.

Кнопки YouTube – это своего рода награды за достижение на ниве видеопостинга. Серебряная – начальная, таких в Беларуси около 300.