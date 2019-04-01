Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска

По всей стране подметают улицы, обновляют дорожную разметку, ремонтируют детские площадки. Специалисты проверяют исправность городских фонтанов. Подробности в сюжете программы «Минск и минчане».

Минск готовится встретить лето, а с ним и гостей Вторых Европейских игр. До начала соревнований вдоль столичных проспектов высадят свыше двух миллионов цветов. Станет больше деревьев и кустарников.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каждый житель лично может принять участие в посадке деревьев и кустарников. Например, в ежегодно проводимые весенние и осенние субботники, месячники. То есть проявить свою активную позицию. В местах, которые определены, и в определённое время выйти на посадку.

Накануне за несколько часов здесь вырос первый в городе Парк семейных деревьев. Высадили сотню лип и клёнов. С инициативой активисты Союза молодёжи познакомили Президента Беларуси на собрании в честь 100-летия комсомола.

Сказано – сделано. Первыми в столице идею подхватили родители и дети Заводского района. Такие флэшмобы на свежем воздухе вскоре пройдут по всему Минску.

Наталья Куис, первый секретарь Заводского РК ОО «БРСМ» г. Минска:

Семьи были и депутатов Национального собрания РБ, и Минского городского совета депутатов, администрации Заводского района, а также семьи учреждений образования, организаций и предприятий нашего района.

За прошлый год в столице появилось около 3 тысяч новых деревьев. Кустарников – и вовсе в 10 раз больше. Коммунальные службы капитально отремонтировали 10 дворов. В парках и возле подъездов поставили более 900 скамеек. Для горожан привели в порядок лестницы, установили дополнительные контейнерные площадки. В 2019 году на эти нужды выделили 10 миллионов рублей.

Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В 2019 году мы отремонтируем 635 дворов. Работы включают в себя: ямочный ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек, плиточного покрытия, обрезка деревьев, посадка кустарников и деревьев. Ремонт детского оборудования и малых архитектурных форм.

Обновлять детские площадки в Заводском районе начали уже в марте. Сегодня сотрудники 4-го ЖЭУ красят качели, турники и горки во дворе на Бачило, 20. До этого уже успели отремонтировать песочницу. В течение месяца только в Шабанах коммунальники в дуэте с местными жителями высадили 50 деревьев и 150 кустарников.

Лилия Ермолаева, директор ГП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:

Мы уже начали сейчас, потому что на улице очень хорошая и тёплая погода, и чтобы быстрее дети начали гулять на детских площадках. Выгребаем после зимы бытовой мусор, листву, которая опала, восстанавливаем газоны, ремонтируем палисадники, которые жильцы за свои деньги установили, обрезку кустов выполняем.

Новую детскую площадку вскоре протестируют мальчики и девочки во дворе по улице Бачило, 4. За год по всей столице установят несколько десятков таких игровых комплексов. На первую весеннюю генеральную уборку вышло почти 4 тысячи минчан. И это только в Первомайском районе. Адреса предстоящих субботников специалисты администраций каждого района разместили на сайтах.