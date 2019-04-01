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Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска

01 апреля 2019 13:59
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По всей стране подметают улицы, обновляют дорожную разметку, ремонтируют детские площадки. Специалисты проверяют исправность городских фонтанов. Подробности в сюжете программы «Минск и минчане».

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-1

Минск готовится встретить лето, а с ним и гостей Вторых Европейских игр. До начала соревнований вдоль столичных проспектов высадят свыше двух миллионов цветов. Станет больше деревьев и кустарников.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-4

Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Каждый житель лично может принять участие в посадке деревьев и кустарников. Например, в ежегодно проводимые весенние и осенние субботники, месячники. То есть проявить свою активную позицию. В местах, которые определены, и в определённое время выйти на посадку.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-7

Накануне за несколько часов здесь вырос первый в городе Парк семейных деревьев. Высадили сотню лип и клёнов. С инициативой активисты Союза молодёжи познакомили Президента Беларуси на собрании в честь 100-летия комсомола.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-10

Сказано – сделано. Первыми в столице идею подхватили родители и дети Заводского района. Такие флэшмобы на свежем воздухе вскоре пройдут по всему Минску.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-13

Наталья Куис, первый секретарь Заводского РК ОО «БРСМ» г. Минска:
Семьи были и депутатов Национального собрания РБ, и Минского городского совета депутатов, администрации Заводского района, а также семьи учреждений образования, организаций и предприятий нашего района.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-16

За прошлый год в столице появилось около 3 тысяч новых деревьев. Кустарников – и вовсе в 10 раз больше. Коммунальные службы капитально отремонтировали 10 дворов. В парках и возле подъездов поставили более 900 скамеек. Для горожан привели в порядок лестницы, установили дополнительные контейнерные площадки. В 2019 году на эти нужды выделили 10 миллионов рублей.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-19

Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В 2019 году мы отремонтируем 635 дворов. Работы включают в себя: ямочный ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек, плиточного покрытия, обрезка деревьев, посадка кустарников и деревьев. Ремонт детского оборудования и малых архитектурных форм.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-22

Обновлять детские площадки в Заводском районе начали уже в марте. Сегодня сотрудники 4-го ЖЭУ красят качели, турники и горки во дворе на Бачило, 20. До этого уже успели отремонтировать песочницу. В течение месяца только в Шабанах коммунальники в дуэте с местными жителями высадили 50 деревьев и 150 кустарников.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-25

Лилия Ермолаева, директор ГП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:
Мы уже начали сейчас, потому что на улице очень хорошая и тёплая погода, и чтобы быстрее дети начали гулять на детских площадках. Выгребаем после зимы бытовой мусор, листву, которая опала, восстанавливаем газоны, ремонтируем палисадники, которые жильцы за свои деньги установили, обрезку кустов выполняем.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-28

Новую детскую площадку вскоре протестируют мальчики и девочки во дворе по улице Бачило, 4. За год по всей столице установят несколько десятков таких игровых комплексов. На первую весеннюю генеральную уборку вышло почти 4 тысячи минчан. И это только в Первомайском районе. Адреса предстоящих субботников специалисты администраций каждого района разместили на сайтах.

Хотите участвовать в субботнике? Расписание размещено на сайтах администраций районов Минска-31

Кира Кондратьева:
Субботники у нас начались с марта и будут продолжаться до конца апреля. Порядок на придомовых территориях мы должны навести до 1 мая.

Улучшать эстетический вид Минска, поддерживать санитарный порядок и следить за безопасностью детей на игровых площадках по силам каждому жителю города, ведь большое дело начинается с малого.

# Достопримечательности Минска # общество # Татьяна Шеменкова # Наталья Куис # Кира Кандратьева # Лилия Ермолаева

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