С 1 апреля в Беларуси в казино можно только с 21 года

Новости Беларуси. С 1 апреля игорный бизнес Беларуси живет по новым правилам. Теперь онлайн-казино, которые выполнили определенные требования, получили статус легальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для всех упрощены взаимоотношения с налоговыми органами. Например, больше не надо регистрировать игровые столы и автоматы, кассы букмекерских контор и тотализаторов, а налог можно будет платить в фиксированной сумме.

Но главное новшество касается непосредственно игроков, вернее, их возраста. Посещать казино теперь можно только с 21 года. Ранее планка стояла на 18-ти. Также заведения обязаны фиксировать на видео получателей выигрышей и всех посетителей.