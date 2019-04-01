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Время разыгрывать друзей и знакомых. Мир отмечает День смеха

01 апреля 2019 09:21
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Новости Беларуси. Мир отмечает День смеха. Этот неофициальный праздник связан с традицией разыгрывать друзей и знакомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Время разыгрывать друзей и знакомых. Мир отмечает День смеха -1

Откуда он родом, точно неизвестно. По самой популярной версии, праздник пришел к нам из древнего Рима. В то время жители империи придумывали розыгрыши, чтобы доставить удовольствие богу смеха.   

Время разыгрывать друзей и знакомых. Мир отмечает День смеха -4

Сегодня этот День называют по-разному. Например, у французов это «апрельская рыба». Есть и признанные столицы юмора. В Беларуси это знаменитые Автюки, где ежегодно проходят самые веселые в мире народные фестивали.     

Время разыгрывать друзей и знакомых. Мир отмечает День смеха -7


# Юмор # общество # Фотофакт

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