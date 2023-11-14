Как попасть в «Команду будущего»? О наборе на 6-й поток рассказал председатель Молодёжного парламента

Как удается найти заинтересованных молодых людей? Какими качествами должен обладать настоящий лидер? Как и когда подать заявку на участие в «Команде будущего»? Об истории проекта и деятельности Молодежного парламента пообщались в студии.

Молодежный парламент открыл прием заявок на участие в шестом наборе лидерской платформы «Команда будущего». Что это за проект и как можно к нему присоединиться? Рассказал в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

Хотим набрать 35-40 молодых лидеров Беларуси, обучить их практическим навыкам, дать им нужные компетенции, способности и навыки, чтобы они смогли дальше двигаться и по карьерной лестнице , в общественной, научной деятельности. Там, где они себя видят, хотят развиваться и приносить пользу обществу.

До 18 ноября включительно есть возможность подать заявку. В графе достижений можно указать какой-либо реализованный проект, если от него есть польза. Это пойдет в плюс.

Одним из мероприятий «Команды будущего» является разработка и презентация социального проекта. Участникам придется поделиться на команды и подготовить свой социальный проект.