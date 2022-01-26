Студенты навели порядок на местах воинской славы в Новогрудском районе. Почему это важно, рассказали они сами

Новости Беларуси. На днях белорусские студотряды отправились по стране, чтобы навести порядок на местах воинских захоронений, оказать помощь ветеранам и пообщаться с детьми из сельских школ, рассказать им о героическом прошлом нашей родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный проект БРСМ «Зимний маршрут» уже стал ежегодной инициативой, но в этот раз повод особый – Год исторической памяти. Наш корреспондент Галина Буро вместе со студентами отправилась по маршруту в Гродненской области.

В составе отряда больше двух десятков студентов гродненских вузов. Сразу после сессии молодые люди отправились в белорусскую глубинку.

Всем привет! С вами отряд зимнего маршрута «Озимые». Сегодня мы находимся в Негневичах. 300 километров по Новогрудскому и Дятловскому районам. В Год исторической памяти ребята наводят порядок на местах воинских захоронений.

Не настолько сложно, как было нашим предкам, поэтому мы должны брать с них пример.

Татьяна Остапук, комиссар студенческого отряда «Озимые»:

Работать не тяжело, потому что это все-таки память. В моей семье сами воевали прадеды. Мы должны им за то, что сейчас мы стоим на этой земле и можем дышать, улыбаться, смеяться и проводить время с близкими.

Галина Буро, корреспондент:

В центре внимания студентов – памятники жертвам еврейского гетто, братские могилы советским воинам и партизанам, а также стелы и обелиски времен Великой Отечественной войны и Первой мировой. Параллельно молодые люди изучают историю своей родной страны.

Радаслава Житко, учащаяся Негневичской средней школы:

Данный памятник был установлен в честь 90 выходцев из агрогородка Негневичи, которые воевали на войне.

Бойцы студотряда заезжают и в сельские школы. Для учеников проводят мастер-классы, викторины на знание Конституции, а для самых маленьких привезли патриотические раскраски.

Захар Шимко, учащийся Негневичской средней школы:

Я раскрашиваю Брестскую крепость. Про войну нам рассказывали на классных часах.

На память каждой школе – сувенир с символикой проекта. И, конечно, гимн отряда по студенческой традиции под гитару.