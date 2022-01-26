«Правительство приняло решение зафиксировать отпускные цены». По каким правилам теперь будут продавать овощи и яблоки?

При определении стоимости учитывались расходы на хранение и реализацию товаров, уровень торговой надбавки и еще ряд показателей. Ужесточение подходов связано с защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной продукции в магазины, а также с учетом темпа роста цен на данные товары в соседних странах.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мировые цены на продовольствие все еще превышают 20 %. Прошлый год они держались 30 %. И мы видим именно по этой группе – плодоовощной продукции, по так называемому борщевому набору – у нас индекс цен практически в два раза превысил общий уровень инфляции в стране. Если общий уровень инфляции чуть меньше 10 %, то плодоовощная продукция в целом по 2021 году выросла почти на 18 % и продолжает это делать в январе. Поэтому с учетом всех таких неблагоприятных факторов правительство приняло решение зафиксировать отпускные цены, в том числе розничные.