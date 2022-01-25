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Александр Кадлубай о совместном походе студентов из стран СНГ: это заложит основы дружеских отношений между поколениями

25 января 2022 20:57
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Новости Беларуси. В 57-й звездный интернациональный поход отправились 25 января студенты и преподаватели педагогического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Кадлубай о совместном походе студентов из стран СНГ: это заложит основы дружеских отношений между поколениями-1

Этой традиции уже больше полувека. Днем в вузе состоялся торжественный митинг. Участники похода побывают в десяти районах Минской, Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Встретятся с ветеранами войны и труда. Посетят мемориальные комплексы, выступят с концертами. В 2022 году география ширится не только среди регионов, которые посетят студенты, но и среди тех, кто участвует в походах. Кроме белорусов, это студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана – всего больше 300 человек.

Александр Кадлубай о совместном походе студентов из стран СНГ: это заложит основы дружеских отношений между поколениями-4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Это очень важно, когда молодые люди между нашими государствами в тесной связке в таком важном моменте, как чтение исторической памяти, героического подвига народа, популяризация педагогического образования, принимают участие. Что в последующем заложит основы дружеских отношений, деловых отношений между уже взрослыми поколениями наших государств.

# Год исторической памяти # общество # Александр Кадлубай # Фотофакт

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