Александр Кадлубай о совместном походе студентов из стран СНГ: это заложит основы дружеских отношений между поколениями

Этой традиции уже больше полувека. Днем в вузе состоялся торжественный митинг. Участники похода побывают в десяти районах Минской, Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Встретятся с ветеранами войны и труда. Посетят мемориальные комплексы, выступят с концертами. В 2022 году география ширится не только среди регионов, которые посетят студенты, но и среди тех, кто участвует в походах. Кроме белорусов, это студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана – всего больше 300 человек.