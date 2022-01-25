«Очень гордо находиться здесь, понимать, что мы сохранили нашу страну». Во Дворце Независимости новые гости

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь открыл свои двери для гостей. Главный символ белорусской государственности, несмотря на то, что в его стенах практически ежедневно проходят важнейшие события, по инициативе Президента открыт для каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 января на экскурсию прибыли слушатели Академии управления при Президенте и актив «Белтаможсервиса». Гости признаются: чувствуют гордость и причастность к масштабным событиям. Первых высоких гостей Дворец принял в октябре 2013 года, а сегодня стал настоящей сокровищницей воспоминаний, практически музеем суверенного государства. Экскурсантам показали зал, где состоялся 15-часовой саммит «нормандской четверки», а в Каминном зале (здесь проводятся международные встречи) глава государства не раз давал интервью иностранным СМИ.

Вадим Бабарикин, генеральный директор «Белтаможсервис»:

Активом предприятия посещаем все знаковые объекты нашей страны. Это духовные объекты, объекты нашей истории, объекты, которые связаны с нашим настоящим и которые дают нам сегодня понимание, что такое Беларусь, что сделано в нашей стране. Это сегодня символ, который говорит о том, что мы настоящее, мы имеем сегодня возможность быть и жить на своей земле.

Дмитрий Мисюк, слушатель Академии управления при Президенте Беларуси:

Очень вдохновляюще, находишься здесь, как в каком-то святом месте. Мы с семьей недавно посещали, с маленькими детьми, Мирский замок, Несвижский замок – это частица белорусской истории, истории нашего народа. Символизирует память. И мне как милиционеру, который прошел у руля райотдела 2020 год, 2021-й, очень гордо находиться здесь, понимать, что в тот период мы сохранили нашу страну, это спокойствие, целостность и независимость.