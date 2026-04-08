Студенты МИТСО присоединились к проекту «Быть мамой – круто!»
Разрешить страхи и сомнения, стоящие на пути к созданию семьи. Студенты Международного университета МИТСО присоединились к масштабным общенациональным проектам «Быть мамой – круто!», «Быть папой – круто!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла на площадке столичного кинотеатра «Центральный». Вместе с приглашенными экспертами, среди которых многодетные родители, медики, духовенство и общественные деятели, ребята посмотрели документальный фильм. А затем пообщались о своем будущем родительстве. Юноши и девушки задавали вопросы о том, как грамотно подготовиться к рождению ребенка, возможности совмещения карьеры и воспитания детей.
Александр Ковальчук, студент Международного университета «МИТСО»:
Такие встречи очень полезны для студентов всех университетов. Ведь они помогают получить ответы на часто задаваемые вопросы касаемо детей. Я бы хотел завести первого ребенка не позднее 25-летнего возраста, при этом до этого получив постоянный источник заработка.
Снежана Сапун, студентка Международного университета «МИТСО»:
Встреча очень понравилась, потому что я поняла и узнала, что семья – это работа совместная, это не игра в одни ворота. И семья строится на взаимопонимании, поддержке, заботе, мужчина – это опора, а женщина создает уют, заботу дает.
Государство поддерживает родительство материально. Так, на первого ребенка ежемесячное пособие в нашей стране превышает 900 рублей. А единовременная выплата при рождении составляет почти 5 тысяч. При этом их размеры регулярно пересматривают и увеличивают.
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