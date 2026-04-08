Студенты МИТСО присоединились к проекту «Быть мамой – круто!»

Разрешить страхи и сомнения, стоящие на пути к созданию семьи. Студенты Международного университета МИТСО присоединились к масштабным общенациональным проектам «Быть мамой – круто!», «Быть папой – круто!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла на площадке столичного кинотеатра «Центральный». Вместе с приглашенными экспертами, среди которых многодетные родители, медики, духовенство и общественные деятели, ребята посмотрели документальный фильм. А затем пообщались о своем будущем родительстве. Юноши и девушки задавали вопросы о том, как грамотно подготовиться к рождению ребенка, возможности совмещения карьеры и воспитания детей.