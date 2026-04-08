Дорожники ремонтируют асфальт по заявкам от граждан

Те дороги, на которых успела отразиться суровая зима с температурными перепадами, сейчас усиленно приводят в порядок. «Поломки» полотна разные: трещины, выбоины, разрушенные участки. Президент потребовал устранить все в кратчайшие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожники работают, придерживаясь не только плана, учитывают и сигналы граждан. Усилили обратную связь: социальные сети стали настоящей народной книгой жалоб. А жители агрогородка Минского района с дорожным вопросом обратились на горячую линию нашего телеканала – ответ искали корреспонденты.

Как идет весеннее обновление транспортных путей и кто все еще мечтает увидеть асфальтоукладчик на своей улице, смотрите в следующем сюжете.

В соцсетях – народной книге жалоб – белорусы сокрушаются, как весной дороги порой превращаются в бездорожье. Видео из Могилевской области.