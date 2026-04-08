Дорожники ремонтируют асфальт по заявкам от граждан
Те дороги, на которых успела отразиться суровая зима с температурными перепадами, сейчас усиленно приводят в порядок. «Поломки» полотна разные: трещины, выбоины, разрушенные участки. Президент потребовал устранить все в кратчайшие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дорожники работают, придерживаясь не только плана, учитывают и сигналы граждан. Усилили обратную связь: социальные сети стали настоящей народной книгой жалоб. А жители агрогородка Минского района с дорожным вопросом обратились на горячую линию нашего телеканала – ответ искали корреспонденты.
Как идет весеннее обновление транспортных путей и кто все еще мечтает увидеть асфальтоукладчик на своей улице, смотрите в следующем сюжете.
В соцсетях – народной книге жалоб – белорусы сокрушаются, как весной дороги порой превращаются в бездорожье. Видео из Могилевской области.
Пришла весна, а вместе с ней поплыли местные дороги. Шклов. Городская дорога.
После крепких зимних морозов дороги явно нуждаются в хозяйской руке. Потому для специалистов весной задача номер один – привести в порядок асфальт. Для этого проводят обследование транспортной сети, берут в работу заявки от граждан на службу 115 и в чат-бот ГАИ – все же речь о безопасности движения. Где ни проехать ни пройти – туда спешит дорожная техника.
Для жителей деревень Кошелево и Тельмы-2 Брестского района ремонт дороги – долгожданное событие. Несколько лет назад подъезды к населенным пунктам благоустроили. А этот участок в районе молочно-товарного комплекса почему-то оказался забыт. Месяцы ожиданий, и наконец дело пошло.
Дорогу готовят к укладке асфальта – поверхность должна быть максимально ровная. Поэтому в арсенале специализированная техника: грейдер, самосвалы, каток. Уже через две недели жители соседних деревень смогут ездить друг к другу в гости напрямую. А не в объезд. Добираться будет проще и рабочим животноводческого комплекса.
В Минской области обновят свыше 3,5 тысячи квадратных метров асфальта. Читайте здесь.
Евгений Кочаловский, заместитель начальника – главный инженер ДРСУ №138:
Ведется подготовка основания перед укладкой асфальтобетона. В данный момент перемешивается щебень с основанием. Будет вестись укатка и подготовка к асфальту.
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