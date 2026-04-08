Атака на свободу слова со стороны крупных зарубежных интернет-платформ продолжается. Новый YouTube-канал CTVPLUS недоступен. Его удалили. Аккаунт, который был создан взамен утраченного ранее, активно набирал аудиторию. Росли просмотры – их были миллионы, но самая актуальная информация из Беларуси вновь недоступна для пользователей сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого был удален не только YouTube-канал СТВ. То, что сделал видеохостинг в отношении ведущих белорусских СМИ, – подлая диверсия и акт политической цензуры. Так считают в МИД России. YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Это варварство, варварство XXI века, которое пытаются оправдать непонятными, необъяснимыми предлогами, ссылаясь на некие нелегитимные санкции, борьбу даже с неким недостоверным контентом. Может, с себя тогда начнут? У них каждый день контент, выдаваемый теми же самыми государственными органами западных стран, меняется на противоположный. И ничего, почему-то себя там не редактируют. А надо бы, вот пусть с себя и начнут.

Социальные платформы перестали быть просто технологическими сервисами. Сегодня это полноценные участники информационного и политического процесса, которые определяют, какой контент будет видимым, а какой – нет. Алгоритмы решают, что продвигать, а что ограничивать, что монетизировать, а что исключать из информационного поля. В этом смысле формируется система, в которой контроль над информацией сосредоточен в руках ограниченного круга игроков. Это создает серьезные риски для свободы слова, свободы прессы и доступа к информации – тех принципов, которые традиционно считаются основой гражданских свобод в правовой системе. Но, несмотря на внешнее давление, важно сохранять собственную позицию и продолжать доносить свою точку зрения до аудитории через доступные каналы. Такова современная медиареальность.