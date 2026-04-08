«Это варварство». В МИД России прокомментировали удаление YouTube-каналов белорусских СМИ
Атака на свободу слова со стороны крупных зарубежных интернет-платформ продолжается. Новый YouTube-канал CTVPLUS недоступен. Его удалили. Аккаунт, который был создан взамен утраченного ранее, активно набирал аудиторию. Росли просмотры – их были миллионы, но самая актуальная информация из Беларуси вновь недоступна для пользователей сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого был удален не только YouTube-канал СТВ. То, что сделал видеохостинг в отношении ведущих белорусских СМИ, – подлая диверсия и акт политической цензуры. Так считают в МИД России.
YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Это варварство, варварство XXI века, которое пытаются оправдать непонятными, необъяснимыми предлогами, ссылаясь на некие нелегитимные санкции, борьбу даже с неким недостоверным контентом. Может, с себя тогда начнут? У них каждый день контент, выдаваемый теми же самыми государственными органами западных стран, меняется на противоположный. И ничего, почему-то себя там не редактируют. А надо бы, вот пусть с себя и начнут.
Социальные платформы перестали быть просто технологическими сервисами. Сегодня это полноценные участники информационного и политического процесса, которые определяют, какой контент будет видимым, а какой – нет. Алгоритмы решают, что продвигать, а что ограничивать, что монетизировать, а что исключать из информационного поля.
В этом смысле формируется система, в которой контроль над информацией сосредоточен в руках ограниченного круга игроков. Это создает серьезные риски для свободы слова, свободы прессы и доступа к информации – тех принципов, которые традиционно считаются основой гражданских свобод в правовой системе. Но, несмотря на внешнее давление, важно сохранять собственную позицию и продолжать доносить свою точку зрения до аудитории через доступные каналы. Такова современная медиареальность.
Кристофер Хелали, журналист (США):
YouTube и другие крупные социальные платформы продолжают ограничивать контент, который противоречит политике Запада и представляет альтернативную точку зрения, отличную от позиции Европейского союза, США и ряда других государств.
В результате каналы, выходящие за рамки допустимой, с их точки зрения, повестки, подвергаются санкциям. Речь идет не только о вашем канале, аналогичные меры применялись и к другим медиакомпаниям. Это коснулось представителей России, Китая, Ирана и других стран – тех, кто транслирует альтернативные взгляды на актуальные международные вопросы. Подобные позиции воспринимаются как угроза как для крупных медиакорпораций, так и для правительств западных стран.
Напоминаем, что большой видеоархив СТВ можно найти и в аккаунте «Столичного телевидения» на платформе «ВКонтакте», а основные социально-политические программы крупнейших белорусских СМИ доступны для просмотра на платформе VIDEOBEL.