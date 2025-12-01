«Горячая пора» для аферистов! В МВД предупредили о предновогодних схемах по выманиванию денег

Предновогодний ажиотаж – «горячая пора» для аферистов. Как отмечают в МВД, несмотря на проводимую в стране профилактическую работу, проблема телефонного и кибермошенничества не утрачивает актуальности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Одним из условий приобретения товара является полная либо частичная оплата. Граждане в течение нескольких дней ждут, предполагая, что заказ, возможно, задерживается в отделении почты или на пункте выдачи. Спустя время понимают, что продавец перестал выходить на связь, обращается в милицию. Но за это время деньги клиента уходят на заграничный счет злоумышленников. Стоит понимать, что размещение информации в социальной сети о том, что тот или иной аккаунт представляет интересы какого-либо интернет-магазина, не говорит о том, что это действительность. Нужно обращать внимание на наличие учетного номера налогоплательщика, где этот магазин находится, каково его официальное название, проверить указанный номер телефона.

Большое количество подписчиков, множество фото и видео в профиле не должны вводить в заблуждение. Такая информация нередко бывает ложной. Если публикации в аккаунте массово размещены в один день, это тоже должно насторожить. Вступая в контакт с представителями таких магазинов, всегда требуйте от них связаться не только в мессенджере.