В Харбине идёт строительство масштабных арт-объектов из льда и снега

В Харбине почти все готово к 27-му фестивалю «Большой мир льда и снега». В городе на северо-востоке Китая возводят масштабные арт-объекты и аттракционы. Главной сенсацией этого сезона станет уникальная горка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее архитектурный облик вдохновлен Великой Китайской стеной. Размах проекта поражает: 24 скоростные дорожки, а общая протяженность самой длинной из них – 521 метр. Со специальных складов, где лед хранился более 10 месяцев, идут поставки на строительные площадки. Действовать важно максимально оперативно.

Цун Пэйюй, начальник проектного отдела фестиваля «Большой мир льда и снега»:

Техника для погрузки, транспортировки и резки льда уже на площадках. Бригады ледовых скульпторов тоже готовы. В строительстве будет задействовано почти 10 тысяч человек. Планируем открыть парк для посетителей в середине декабря.

По прогнозам синоптиков, устойчиво низкие температуры создадут идеальные условия для ледового строительства. Фестиваль откроется уже через несколько дней и обещает стать одним из самых зрелищных зимних событий в мире.