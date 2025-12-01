«Полное безумие». На Солнце произошла вспышка высшего балла Х

Еще одна мощная вспышка X-класса зафиксирована на Солнце – уже вторая за последние две недели. Ранним утром 1 декабря взрыв уровня X1.9 произошел в области № 4274. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой ИКИ РАН.

Эта зона была основным источником чрезвычайной активности в течение двух месяцев, ранее она сгенерировала пять вспышек высшего класса и выбросы плазмы, которые повлияли на комету 3I/ATLAS.

«Для науки вся происходящая ситуация выглядит, в некотором смысле, полным безумием», – рассказали ученые института.

Вспышки на Солнце могут вызвать магнитные бури, которые влияют на работу электросетей, связь, навигацию и миграцию животных, а также расширяют области, где можно наблюдать авроры.

Ученые отметили, что область № 4274 сохраняет огромные запасы энергии и в скором времени может оказать влияние на Землю. Кроме того, привлекает внимание регион № 4294 в южном полушарии, который в этом году может стать самым крупным и усилить декабрьскую активность.

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