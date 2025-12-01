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В Хорватии прошли многотысячные марши против возрождения фашизма

01 декабря 2025 07:51
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Протестами была охвачена Хорватия. Там десятки тысяч людей вышли на марши против роста фашизма и нетерпимости в обществе. Демонстрации прошли во всех крупных городах страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Хорватии прошли многотысячные марши против возрождения фашизма-2

Митингующие призвали власти остановить насилие против мигрантов и этнических меньшинств. По словам организаторов акции, это попытка предупредить страну о нарастающей угрозе. В городах все чаще можно увидеть фашистские граффити.

В Хорватии прошли многотысячные марши против возрождения фашизма-4

Я пришел, потому что антифашизм – это мировое достижение, направленное против величайшего зла, с которым когда-либо сталкивалось человечество, и очень важно предупреждать о любых отклонениях в обществе, когда они возникают. Когда определенным меньшинствам запрещают проводить культурные мероприятия, когда угрожают общественным деятелям, это означает, что как общество мы все еще далеки от некоторых достижений демократии. В конечном счете, это борьба за Хорватию.

В нескольких городах группы людей, одетых в черное, забрасывали участников шествия петардами и фейерверками. Чтобы остановить беспредел, пришлось вмешаться полиции. 

# Хорватия

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