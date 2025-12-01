Военнослужащий ушел со сцены во время речи президента Франции Макрона

Во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона со сцены ушел французский солдат. Об этом пишет РИА Новости.

В своем выступлении глава государства рассказал о планах по введению добровольной службы для усиления обороноспособности страны.

На записи видно, как солдат выглядит напряженным, тяжело дышит, а затем уходит. Видео быстро разошлось по сети и стало объектом насмешек со стороны пользователей, которые связали его уход с высказываниями о вероятной войне с Российской Федерацией.

Ранее лидер РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не собирается нападать на НАТО и что разговоры о «российской угрозе» ведутся западными политиками, дабы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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