Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

Новости Беларуси. Икона будет находиться в музее Дворца Независимости, куда молодые люди 14 ноября приехали на экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарок с благодарностью в память о состоявшейся встрече.

Образ Николая Чудотворца выполнен из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря. Он украшен жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Автор работы – выпускница филологического факультета Вероника Бижако.

Всего же на экскурсию приехали полсотни человек – сотрудники и студенты трех гродненских вузов: имени Янки Купалы, медицинского и аграрного.

Екатерина Янчуревич, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Мы благодарны за такое приглашение. Безусловно, это большая честь для всех студентов. Совсем недавно состоялась встреча Президента со студентами в стенах нашего университета. Было важно услышать лично, что Президент волнуется за наше будущее, за будущее нашей страны.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Любой школьник, любой студент, любой житель Республики Беларусь должен посетить Дворец Независимости. А с точки зрения студентов, которые являются будущим нашей страны, это действительно очень важно.

Недавнее общение с Александром Лукашенко стало для молодых людей ярким впечатлением, и сегодня они с удовольствием вспоминают тот искренний разговор.