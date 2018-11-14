Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца
Новости Беларуси. Икона будет находиться в музее Дворца Независимости, куда молодые люди 14 ноября приехали на экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарок с благодарностью в память о состоявшейся встрече.
«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко
Образ Николая Чудотворца выполнен из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря. Он украшен жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Автор работы – выпускница филологического факультета Вероника Бижако.
Всего же на экскурсию приехали полсотни человек – сотрудники и студенты трех гродненских вузов: имени Янки Купалы, медицинского и аграрного.
Екатерина Янчуревич, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы благодарны за такое приглашение. Безусловно, это большая честь для всех студентов. Совсем недавно состоялась встреча Президента со студентами в стенах нашего университета. Было важно услышать лично, что Президент волнуется за наше будущее, за будущее нашей страны.
Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Любой школьник, любой студент, любой житель Республики Беларусь должен посетить Дворец Независимости. А с точки зрения студентов, которые являются будущим нашей страны, это действительно очень важно.
Недавнее общение с Александром Лукашенко стало для молодых людей ярким впечатлением, и сегодня они с удовольствием вспоминают тот искренний разговор.
Гостям Дворца Независимости показали залы, в которых проходят государственные совещания, крупные международные форумы и другие знаковые встречи, а так же зимний сад и музей подарков.