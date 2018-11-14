Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран
Новости Беларуси. Укрепление семейных ценностей – главная цель форума «Святость материнства», который 14 ноября начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси.
Эта встреча является важной площадкой для диалога между политиками, общественными деятелями и представителями государственных организаций по актуальным вопросам защиты семьи.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Вопрос о проведении форума, когда предложили нам его провести на территории города – мы сразу согласились, понимая, что поддержка материнства – это один из основных приоритетов развития города.
Мы развиваем медицину, и все вы знаете, что мы строим новые родильные дома, медучреждения. Мы развиваем институт семьи, школьное образование.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
В рейтинге стран по благоприятности для материнства и рождения детей среди 179 стран мы занимаем 25-е место. Первое место среди стран СНГ. Какие еще другие оценки сказать можно, чтобы подтвердить действительно целенаправленность нашей работы?
На встречу в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран. Организаторы мероприятия – Фонд Андрея Первозванного совместно с Фондом братьев Карич.
Драгомир Карич, Почетный Консул Беларуси в Сербии, советник «Карич Фонда»:
У меня три сына и дочь и 12 внуков. Я очень богатый дед. И я делаю промоцию именно этого – семье. Потому что семья является самым надежным местом.
Ольга Епифанова, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
Я знаю, что в Беларуси очень много делается для семьи и для детей.
Нам надо обменяться информацией, потому что мы можем быть взаимовыгодны даже с точки зрения поиска: какие меры поддержки улучшат нашу демографию, увеличат количество наших детей.
Форум продолжит работу 15 ноября. Среди обсуждаемых тем – вопросы материнства, необходимость преподавания школьникам и студентам основ семейной жизни, юридической поддержки брака.