Семья – самое надёжное место. На форуме «Святость материнства» в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран

Новости Беларуси. Укрепление семейных ценностей – главная цель форума «Святость материнства», который 14 ноября начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Эта встреча является важной площадкой для диалога между политиками, общественными деятелями и представителями государственных организаций по актуальным вопросам защиты семьи.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Вопрос о проведении форума, когда предложили нам его провести на территории города – мы сразу согласились, понимая, что поддержка материнства – это один из основных приоритетов развития города. Мы развиваем медицину, и все вы знаете, что мы строим новые родильные дома, медучреждения. Мы развиваем институт семьи, школьное образование.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

В рейтинге стран по благоприятности для материнства и рождения детей среди 179 стран мы занимаем 25-е место. Первое место среди стран СНГ. Какие еще другие оценки сказать можно, чтобы подтвердить действительно целенаправленность нашей работы?

На встречу в Минске собрались полтысячи участников из 11 стран. Организаторы мероприятия – Фонд Андрея Первозванного совместно с Фондом братьев Карич.

Драгомир Карич, Почетный Консул Беларуси в Сербии, советник «Карич Фонда»:

У меня три сына и дочь и 12 внуков. Я очень богатый дед. И я делаю промоцию именно этого – семье. Потому что семья является самым надежным местом.