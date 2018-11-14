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«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске

14 ноября 2018 15:05
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Новости Беларуси. Получить консультации специалистов, измерить уровень глюкозы и артериальное давление. 14 ноября, во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, акции по профилактике этого заболевания прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске-1

«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске-3

Так, в Белорусском государственном медицинском университете всем желающим предложили оценить факторы риска развития диабета. В группе риска гипертоники, а также люди с избыточным весом и наследственной предрасположенностью.

Специалисты подчеркивают: такие скрининги направлены на раннее диагностирование второго типа диабета – это 95 % случаев.

«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске-6

Я каждый год при наличии этого форума я обязательно посещаю. Беру литературу, изучаю ее. Соблюдаю диету. Стараюсь не есть жирного, жареного вообще не ем никогда – только отварное мясо.

«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске-9

Алла Шепелькевич, председатель Белорусского общественного медицинского объединения «Эндокринология и метаболизм»:
К сожалению, когда появляются симптомы диабета – это уже поздно, это поздняя диагностика. Неотвратим грозный диагноз.

Когда мы оцениваем факторы риска, мы прогнозируем, какой процент развития диабета в ближайшие 10 лет. Если человек знает этот свой риск, эти факторы начинает постепенно устранять.

«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске-12

«Когда появляются симптомы диабета – уже поздно». О ранней диагностике сахарного диабета говорили в Минске-14

За последнее десятилетие количество пациентов с диагнозом «диабет» в Беларуси увеличилось вдвое. Им страдают 320 тысяч человек. Тенденция мировая. В зоне риска – каждый 10-й житель Земли. Однако при правильном образе жизни держать в узде болезнь можно долгие годы.

# Здоровье # общество # Алла Шепелькевич # Фотофакт

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